Европейские саммиты становятся событием 18+: Показательные поцелуи Макрона с Зеленским объяснили

Иногда кадры с европейских саммитов нужно просматривать с пометкой «18+», потому что мы то и дело видим эти показательные поцелуи: Макрон с Зеленским, Дуда с Зеленским, объятия Макрона и Пашиняна, когда они шлют друг другу сердечки и воздушные поцелуйчики. Но что взять с европейцев — это одна из неотъемлемых черт нынешних лидеров Евросоюза и тех самых ценностей, которые они преподносят как общеевропейские.