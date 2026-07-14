Европейские саммиты становятся событием 18+: Показательные поцелуи Макрона с Зеленским объяснили
Политолог Дудчак: Кадры с европейских саммитов нужно помечать 18+ из-за Макрона
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Владимир Зеленский чуть не поцеловал в губы президента Франции Эмманюэля Макрона, когда прибыл в Елисейский дворец на ужин. Конфуз сразу разлетелся по соцсетям. Откуда в европейской политике такие нежности, Life.ru объяснил политолог Александр Дудчак.
Иногда кадры с европейских саммитов нужно просматривать с пометкой «18+», потому что мы то и дело видим эти показательные поцелуи: Макрон с Зеленским, Дуда с Зеленским, объятия Макрона и Пашиняна, когда они шлют друг другу сердечки и воздушные поцелуйчики. Но что взять с европейцев — это одна из неотъемлемых черт нынешних лидеров Евросоюза и тех самых ценностей, которые они преподносят как общеевропейские.
Он добавил, что у Макрона есть «особая нежная страсть не только к Зеленскому, но и ко всем, кого можно обнять и поцеловать, независимо от наличия усов или бороды». При этом Дудчак обратил внимание, что мало кто из европейской политэлиты имеет детей. Именно поэтому Россия не хочет Европу, а нормальные страны, пытающиеся с этим бороться, получают санкции, заключил собеседник Life.ru.
«Те же венгры регулярно ограничивались в дотациях из-за того, что отказывались принимать законы, позволяющие реализовывать подобные нетрадиционные ценности на практике», — сказал он.
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