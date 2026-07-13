Зеленский чуть не поцеловал Макрона в губы у входа в Елисейский дворец

Владимир Зеленский чуть не поцеловал в губы президента Франции Эммануэля Макрона, когда прибыл в Елисейский дворец на ужин. Конфуз сразу разлетелся по соцсетям.

Зеленский почти поцеловал Макрона в губы в Елисейском дворце. Видео © X / SprinterPress

Кроме того, украинский лидер наградил французского президента одной из высших государственных наград Украины — орденом Свободы.

Напомним, Зеленский проведёт переговоры с Эмманюэлем Макроном, а затем начнётся встреча «коалиции желающих» с участием не менее 25 глав государств. Вместе с Макроном сопредседателями выступят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.