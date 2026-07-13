Макрон две недели прятал глаза за тёмными очками — и наконец снял их

Эммануэль Макрон впервые примерно за две недели появился на публичном мероприятии без тёмных очков, хотя приехал на него в своих солнцезащитных «авиаторах». Это произошло во время ежегодного обращения президента Франции к вооружённым силам страны.

На трансляции было видно, что Макрон прибыл к зданию Минобороны в очках, но снял их перед началом выступления у трибуны. После завершения речи он снова их надел.

Последние две недели французский президент регулярно появлялся на официальных мероприятиях в тёмных очках. 29 июня он был в них на приёме султана Омана Хейсама бен Тарика в Елисейском дворце, а затем не снимал аксессуар на ряде встреч и саммитов.

Французские СМИ писали, что причиной могли быть проблемы с глазом. Ранее Елисейский дворец уже объяснял похожую ситуацию медицинскими причинами: в январе Макрон выступал в тёмных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за лопнувшего сосуда в глазу.

Само обращение к армии прошло накануне национального праздника Франции 14 июля. В речи Макрон говорил о европейской обороне и заявил, что отдельные национальные оборонные стратегии в Европе считает «абсурдом».

Тёмные очки Макрона за это время стали отдельной темой для обсуждения в СМИ и соцсетях. Одни воспринимали их как вынужденную меру из-за состояния глаза, другие — как неожиданную часть нового публичного образа французского президента.