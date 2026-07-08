Макрон появился на саммите НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках
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Президент Франции Эммануэль Макрон появился на саммите НАТО в Анкаре в необычном образе, сообщает издание Haberturk.
Макрон появился на саммите НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках. Видео © X / NATO Spokeperson
Французский лидер выбрал для встречи черный костюм, белую рубашку, строгий галстук и солнцезащитные очки-авиаторы, в которых также снялся для группового фото с политиками.
Как уверяют в Париже, тёмные очки, в которых президент Франции Эмманюэль Макрон появляется на публике в последнее время, стали следствием не стилистического выбора, а медицинской проблемы — субконъюнктивального кровоизлияния, то есть лопнувшего сосуда в глазу, из-за которого орган выглядел покрасневшим и опухшим, а также возникла светобоязнь. Эта проблема, которую сам Макрон с иронией назвал «глазом тигра», обычно не опасна и проходит за одну-три недели, однако вынудила его на время носить солнцезащитные очки, чтобы скрыть неприглядный вид. В то же время некоторые эксперты и СМИ расценивают постоянное использование этого аксессуара как продуманный политический ход, позволяющий Макрону создать «визуальный щит», скрывать свои эмоции и микромимику на переговорах, что даёт ему тактическое преимущество и дистанцирует от собеседников и камер.
Ранее на саммите НАТО в Анкаре Эмманюэль Макрон попытался поцеловать руку жене турецкого президента Эмине Эрдоган, но она остановила его жест. Кадры попали в трансляцию и быстро разлетелись в Сети. На записи видно, что первая леди удержала руку, не дав Макрону завершить приветствие.
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