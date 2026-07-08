Макрон появился на саммите НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках

Как уверяют в Париже, тёмные очки, в которых президент Франции Эмманюэль Макрон появляется на публике в последнее время, стали следствием не стилистического выбора, а медицинской проблемы — субконъюнктивального кровоизлияния, то есть лопнувшего сосуда в глазу, из-за которого орган выглядел покрасневшим и опухшим, а также возникла светобоязнь. Эта проблема, которую сам Макрон с иронией назвал «глазом тигра», обычно не опасна и проходит за одну-три недели, однако вынудила его на время носить солнцезащитные очки, чтобы скрыть неприглядный вид. В то же время некоторые эксперты и СМИ расценивают постоянное использование этого аксессуара как продуманный политический ход, позволяющий Макрону создать «визуальный щит», скрывать свои эмоции и микромимику на переговорах, что даёт ему тактическое преимущество и дистанцирует от собеседников и камер.