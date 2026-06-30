Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с руководителем администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. Она является дочерью главы республики Шавката Мирзиёева. Макрон вновь появился в тёмных очках, что привлекло внимание наблюдателей.

На встрече обсуждались развитие партнёрства между странами и запуск новых совместных проектов. Саида Мирзиёева подчеркнула, что Узбекистан и Францию связывают долгосрочные отношения в стратегических сферах, и выразила уверенность в успешной реализации будущих инициатив.

Этот аксессуар уже не впервые вызывает споры в прессе и соцсетях: одни гадают, не получил ли президент очередную пощёчину, что ему снова досталось от супруги Брижит, а другие недоумевали, зачем политику солнцезащитные очки в закрытом зале для совещаний.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон появился в тёмных очках на переговорах с султаном Омана. В его окружении пояснили, что аксессуар был вызван медицинскими показаниями — проблемой с глазом. Очки он не снимал даже в помещении, что вновь вызвало обсуждения в прессе.