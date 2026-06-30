Макрон снова надел тёмные очки и встретился с дочерью Шавката Мирзиёева
Макрон в тёмных очках провёл переговоры с дочерью президента Узбекистана
Обложка © ТАСС / CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL / ЕРА
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с руководителем администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. Она является дочерью главы республики Шавката Мирзиёева. Макрон вновь появился в тёмных очках, что привлекло внимание наблюдателей.
На встрече обсуждались развитие партнёрства между странами и запуск новых совместных проектов. Саида Мирзиёева подчеркнула, что Узбекистан и Францию связывают долгосрочные отношения в стратегических сферах, и выразила уверенность в успешной реализации будущих инициатив.
Этот аксессуар уже не впервые вызывает споры в прессе и соцсетях: одни гадают, не получил ли президент очередную пощёчину, что ему снова досталось от супруги Брижит, а другие недоумевали, зачем политику солнцезащитные очки в закрытом зале для совещаний.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон появился в тёмных очках на переговорах с султаном Омана. В его окружении пояснили, что аксессуар был вызван медицинскими показаниями — проблемой с глазом. Очки он не снимал даже в помещении, что вновь вызвало обсуждения в прессе.
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