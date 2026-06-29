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Регион
29 июня, 17:30

Окружение Макрона объяснило, почему он надел тёмные очки на встречу с султаном

AFP: Тёмные очки понадобились Макрону по медицинским причинам

Обложка © Х / Imperial Material

Обложка © Х / Imperial Material

Эмманюэль Макрон появился в тёмных очках на переговорах с султаном Омана Хейсамом бин Тариком из-за проблем с глазом. Как передаёт AFP, в окружении французского президента объяснили, что аксессуар понадобился ему именно по медицинским причинам.

Глава государства встретил гостя на лестнице Елисейского дворца, и очки не снимал даже в помещении. Этот элемент гардероба уже далеко не в первый раз становится поводом для бурных обсуждений в прессе и соцсетях.

«Слишком солнечно в этот жаркий июньский день? Нет, это снова «проблема с глазом», сказали в его окружении, не вдаваясь в подробности», — говорится в материале AFP.

«Очередная пощёчина»: Макрона вновь унизили за солнцезащитные очки
«Очередная пощёчина»: Макрона вновь унизили за солнцезащитные очки

Напомним, что сразу после появления снимков с церемонии пользователи соцсети X принялись гадать о причинах. Одни интересовались, не получил ли Макрон очередную пощёчину, другие иронично намекали на семейные неурядицы с супругой Брижит, а многие искренне недоумевали, зачем политику солнцезащитные очки в закрытом зале для совещаний.

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Юлия Сафиулина
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