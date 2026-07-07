Макрон хотел поцеловать руку жены Эрдогана, но та не позволила ему это сделать

Французский лидер Эмманюэль Макрон оказался в центре внимания на полях саммита НАТО в Анкаре после необычного момента с женой президента Турции Эмине Эрдоган. Во время приветствия на приёме, организованном Реджепом Тайипом Эрдоганом, Макрон попытался поцеловать руку Эмине, однако она остановила этот жест.

Макрон попал в неловкую ситуацию на встрече с Эмине Эрдоган. Видео © YouRube / haberglobal

Кадры встречи попали в трансляцию прибытия участников мероприятия и быстро привлекли внимание пользователей. На видео видно, что Эмине Эрдоган удержала руку и не позволила Макрону завершить традиционный жест приветствия.

Ранее Life.ru писал, что французский президент уже становился участником неловких эпизодов во время встреч с турецким лидером. Так, президент Турции подшутил над лидером Франции на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Во время приветствия Эммануэль Макрон заявил, что «доволен», на что Реджеп Тайип Эрдоган ответил: «Значит, бывают времена, когда у него всё хорошо».