Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 08:14

Эрдоган «‎больно» потроллил Макрона в кулуарах штаб-квартиры ООН

Эрдоган подшутил над Макроном во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Президент Турции подшутил над лидером Франции на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Во время приветствия Эммануэль Макрон заявил, что «доволен», на что Реджеп Тайип Эрдоган ответил: «Значит, бывают времена, когда у него всё хорошо».

Видео © X / Ragıp Soylu

«Неловкая встреча Эрдогана и Макрона. Эрдоган шутит, что Макрон иногда чувствует себя хорошо», говорится в сообщении журналиста Рагипа Сойлу в соцсети Х.

Во Франции высмеяли Макрона за неловкое рукопожатие с Эрдоганом
Во Франции высмеяли Макрона за неловкое рукопожатие с Эрдоганом

Следует отметить, что это не первая шутка Эрдогана в адрес Макрона. Ранее турецкий лидер предлагал включить Францию в Организацию тюркских государств (ОТГ). А в Нью-Йорке оба гостя были вынуждены стоять в пробке из-за президента США. Эрдоган и Макрон вместе с местными жителями ждали, когда по городу проедет кортеж Дональда Трампа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar