Эрдоган «‎больно» потроллил Макрона в кулуарах штаб-квартиры ООН

Президент Турции подшутил над лидером Франции на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Во время приветствия Эммануэль Макрон заявил, что «доволен», на что Реджеп Тайип Эрдоган ответил: «Значит, бывают времена, когда у него всё хорошо».

Видео © X / Ragıp Soylu

«Неловкая встреча Эрдогана и Макрона. Эрдоган шутит, что Макрон иногда чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении журналиста Рагипа Сойлу в соцсети Х.

Следует отметить, что это не первая шутка Эрдогана в адрес Макрона. Ранее турецкий лидер предлагал включить Францию в Организацию тюркских государств (ОТГ). А в Нью-Йорке оба гостя были вынуждены стоять в пробке из-за президента США. Эрдоган и Макрон вместе с местными жителями ждали, когда по городу проедет кортеж Дональда Трампа.