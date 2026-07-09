Климатолог из Техаса назвала человечество главной причиной аномальной жары

Причиной рекордной жары, охватившей США и другие страны, стали не природные процессы, а действия человека. Такую точку зрения РИА «Новости» высказала климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

«Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества, и виноваты в этом мы», — сказала она.

Почти 75% повышения глобальной температуры связано с выбросами парниковых газов, которые образуются при использовании угля, нефти и природного газа. Ещё около четверти, по её оценке, приходится на уничтожение лесов, изменение способов использования земель и неустойчивые методы ведения сельского хозяйства.

При этом специалист подчеркнула, что происходящее нельзя объяснить ни усилением солнечной активности, ни вулканическими извержениями. По её словам, без влияния людей климат, наоборот, сейчас должен был бы постепенно становиться прохладнее. Профессор считает, что способы изменить ситуацию уже существуют. Среди них — развитие чистой энергетики, внедрение устойчивых аграрных практик и инвестиции в сохранение природных экосистем.

«Лучшее будущее возможно, но эти волны жары — предупреждающий сигнал о том, что пора действовать», — заключила она.

Напомним, аномальная жара в США уже привела к человеческим жертвам и нарушила проведение праздничных мероприятий по случаю Дня независимости 4 июля. Жертвами экстремально высоких температур стали 25 человек. В отдельных районах воздух прогревался выше 38 градусов.