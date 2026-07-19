Кондиционер может отправить на больничный: Врач объяснил, как избежать опасных ошибок

Кондиционер в разгар лета кажется настоящим спасением, однако резкий переход от жары к прохладе может обернуться проблемами со здоровьем. Как сохранить комфортную температуру без вреда для организма, Life.ru рассказал врач-оториноларинголог НКЦ №2 Дмитрий Шубин.

По словам специалиста, опасность представляет не сам кондиционер, а неправильное его использование.

Разница между температурой на улице и температурой, установленной на кондиционере, не должна превышать 5–7 градусов. В помещении или автомобиле должно быть не жарко, но ни в коем случае не холодно. Дмитрий Шубин Врач-оториноларинголог НКЦ №2

Врач объяснил, что при резком перепаде температур организм может переохладиться. Это повышает риск развития отитов, простудных заболеваний, а также лицевых и шейных невралгий.

Второе важное правило касается направления охлаждённого воздуха. По словам Шубина, струя не должна быть направлена прямо на человека, особенно в область головы и шеи.

«Поток охлаждённого воздуха не должен быть направлен на вас. Направляйте его вверх или в стороны, и тогда помещение охладится до комфортной температуры быстрее и лучше», — рассказал врач.

Не менее важно следить за состоянием кондиционера. Загрязнённые фильтры и воздуховоды могут стать местом скопления болезнетворных микроорганизмов, которые затем распространяются вместе с охлаждённым воздухом.

Особенно осторожными летом следует быть людям с хроническими заболеваниями ЛОР-органов, в том числе хроническим тонзиллитом. Таким пациентам врач рекомендует заранее пройти профилактический курс лечения у своего оториноларинголога, поскольку переохлаждение они переносят тяжелее и чаще сталкиваются с обострениями, вплоть до развития ангины.

«Наслаждайтесь летом, но помните, что даже в самый зной холод должен быть разумным», — заключил Шубин.

Ранее Life.ru писал, что длительное пребывание под кондиционером может привести не только к простуде, но и к поражению лицевых нервов. Врач объяснила, что холодный поток воздуха способен спровоцировать воспаление лицевого или тройничного нерва, вызывая сильную боль, а в некоторых случаях — временное нарушение подвижности мышц лица.