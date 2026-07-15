Можно ли заболеть от кондиционера: разбираемся, почему люди простужаются даже без мороза

Кондиционер в июле стал нашим привычным спутником, но вот загадка: на улице всего плюс двадцать три, а мы всё равно умудряемся слечь с соплями или ломотой в шее. Разве при такой мягкой погоде можно простыть от бытового прибора? Дело не в жаре за окном, а в том, как работает техника внутри квартиры или офиса. Life.ru разобрался, почему наше лето становится идеальной средой для болезней от сплит-системы и как включать её без риска для здоровья.

Как из мирного бриза получается сквозняк-убийца

Кондиционер и простуда летом: главные причины недомогания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / y_seki

Кондиционер не согревает и не остужает комнату равномерно: он гонит узкий поток холодного воздуха в одну точку. При +23 градусах на улице человек чаще сидит без кофты, в футболке, и весь этот ледяной поток бьёт прямо в открытые плечи или шею. Организм не готовится к такой атаке, ведь на улице тепло, поэтому мышцы и сосуды реагируют резко: спазм, воспаление, а через пару часов уже ноет шея и тянет затылок.

Люди уверены, что простыть можно только от мороза, и полностью теряют бдительность летом. На деле переохлаждение шейно-плечевой зоны прямым потоком холодного воздуха работает точно так же, как открытая форточка зимой. Мышца спазмируется, кровоток в ней ухудшается, и человек просыпается наутро с болью в шее, которую сложно повернуть. Врачи советуют держать хотя бы метр расстояния от прибора и не садиться прямо под поток охлаждённого воздуха, даже если жара за окном совсем небольшая.

Продуло спину: миозит, который путают с радикулитом

Второй частый гость офисов с кондиционером — миозит, воспаление мышц спины. С утра всё было хорошо, а после нескольких часов под холодным потоком поясницу как будто заклинило. Человек грешит на тяжёлую сумку или неудобное кресло, а на деле мышца просто замёрзла локально и отреагировала спазмом. При +23 градусах такое переохлаждение особенно обидно: за окном тепло и солнце, а спину скрутило так, что больно наклониться.

Отличить миозит от усталости несложно: боль концентрируется в узкой полосе вдоль позвоночника или лопатки и усиливается при нажатии на конкретную точку. Обычная разминка здесь почти не помогает, зато сухое тепло и мазь с противовоспалительным эффектом приносят облегчение через пару дней. Чтобы не доводить до такого состояния, специалисты советуют направлять поток воздуха вверх или в сторону от кресла, а не на спину сидящего человека, даже если кажется, что дует несильно.

Сухость в горле: почему кондиционер сушит похлеще пустыни

Сухой воздух от кондиционера: чем опасен для горла и носа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Сплит-система не просто охлаждает воздух, а параллельно вытягивает из него влагу через испаритель. За несколько часов работы влажность в комнате может упасть до показателей засушливых регионов. Слизистая носа и горла в таких условиях пересыхает, теряет часть защитной функции, и вирусам становится проще закрепиться на её поверхности. Отсюда и першение в горле, и внезапная охриплость голоса после дня в офисе с кондиционером.

Пересушенная слизистая становится открытыми воротами для любой инфекции, которая обычно циркулирует в помещении с большим количеством людей. Летом офисы редко проветривают, ведь кондиционер и так создаёт иллюзию свежести, а на деле воздух просто гоняется по кругу без притока кислорода снаружи. Именно поэтому летние ОРВИ в офисах распространяются едва ли не быстрее зимних простуд. Помогает простое правило: держать увлажнитель рядом с рабочим местом и хотя бы раз в час открывать окно.

Фильтр, который никто не чистил три года

Главная опасность кондиционера скрывается не в потоке холодного воздуха, а внутри самого блока. Пыль, конденсат и тепло создают идеальную среду для размножения бактерий и плесени внутри испарителя. Если фильтр не промывать месяцами, при каждом включении прибор распыляет по комнате облако спор вместе с прохладным воздухом. Человек вдыхает это, даже не подозревая, откуда взялся кашель, ведь на улице тепло и простуде вроде бы неоткуда появиться.

В редких, но задокументированных случаях грязная система вентиляции становится источником легионеллёза — тяжёлой бактериальной пневмонии, названной в честь вспышки среди ветеранов в Филадельфии в 1976 году. Бактерия легионелла обожает застоявшуюся влажную среду внутри техники охлаждения. Это крайний случай, но обычный насморк или бронхит от грязного фильтра встречается сплошь и рядом. Регулярная промывка фильтров раз в две-три недели снимает большую часть этого риска.

Аллергикам и астматикам приходится тяжелее всех

Аллергикам и астматикам — о вреде кондиционера летом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

У людей с чувствительными бронхами кондиционер способен превратить рабочий день в испытание. Прибор гоняет по комнате накопленную в фильтрах пыль, шерсть животных и споры плесени, а сухой воздух дополнительно раздражает чувствительные дыхательные пути. При плюс двадцати трёх на улице свежо и дышится легко, но стоит зайти в помещение с давно не чищенным кондиционером, и начинаются сухой кашель, заложенность носа или лёгкая одышка.

Часто пациенты уверены, что у них снова обострилась аллергия на пыльцу, хотя сезон цветения давно прошёл. При внимательном разборе выясняется, что симптомы совпадают именно с рабочими часами в кабинете с кондиционером, а дома или на улице становится заметно легче. Это чёткий сигнал, что причина не в природе, а в технике, которая давно просит чистки или замены фильтра. Астматикам в такие периоды рекомендуют держать ингалятор под рукой даже в прохладную погоду на всякий случай.

Получается, бояться нужно не жары, а собственной беспечности рядом с техникой. При плюс двадцати трёх риск простыть от уличной погоды минимальный, зато дома кондиционер способен устроить сквозняк, спазм мышц или размножение бактерий в фильтре. Почти все эти неприятности предотвращаются простыми привычками: не сидеть под прямым потоком воздуха, регулярно менять фильтры и хотя бы изредка впускать в комнату настоящий уличный воздух вместо охлаждённого по кругу. Кстати, наш переменчивый климат вообще любит подкидывать сюрпризы здоровью: чем опасна гроза с перепадами давления для сердечников и метеозависимых людей, мы недавно тоже разбирались отдельно.