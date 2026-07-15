Опасность без симптомов: Какие обследования у гинеколога нельзя пропускать после 20, 30 и 40 лет

Отсутствие жалоб ещё не означает, что с женским здоровьем всё в порядке. Многие воспалительные процессы, инфекции и даже предраковые изменения способны долгое время никак себя не проявлять. Именно поэтому регулярные профилактические обследования нужны даже тем женщинам, которые прекрасно себя чувствуют и не замечают никаких тревожных симптомов. В День гинеколога 15 июля Life.ru поговорил с экспертом лаборатории «Гемотест» и узнал, как набор исследований меняется с возрастом, состоянием здоровья, наследственностью и индивидуальными факторами риска.

Гинеколог в 20 лет: Какие обследования нужны

15 июля — День гинеколога: что проверять у гинеколога в 20 лет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen

Когда девушка начинает половую жизнь и вступает в репродуктивный период, возрастают риски ряда заболеваний мочеполовой системы. Коварство многих из них заключается в том, что они далеко не всегда дают о себе знать зудом, необычными выделениями, неприятным запахом или болью. Некоторые болезни способны годами протекать незаметно, постепенно нанося вред здоровью.

Именно поэтому, по словам Ольги Уланкиной, посещать гинеколога рекомендуется не реже одного раза в год даже при полном отсутствии жалоб. Во время приёма врач оценивает состояние здоровья женщины и при наличии показаний проводит осмотр, назначает анализы на инфекции и исследование микрофлоры. Одно из важнейших направлений профилактики в возрасте от 20 до 30 лет — раннее выявление изменений клеток шейки матки. Для этого используется ПАП-тест или жидкостная цитология.

В 20 лет это преимущественно профилактика воспалительных заболеваний и раннее выявление изменений шейки матки. Цитологический скрининг рекомендован женщинам с 21 до 29 лет каждые три года, если предыдущие результаты были нормальными. Ольга Уланкина Гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Как продолжает врач, необходимость обследования на инфекции, передающиеся половым путём, определяется индивидуально. Специалист клиники учитывает половую жизнь, наличие нового партнёра, жалобы и другие факторы риска. Международные рекомендации по скринингу рака шейки матки могут различаться в зависимости от страны и применяемого метода исследования.

Что проверять у гинеколога в 30 лет?

Рак шейки матки и ВПЧ: какие обследования у гинеколога нужны после 30 лет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

После 30 лет ежегодные профилактические визиты к врачу остаются актуальными, однако большее значение приобретает скрининг на рак шейки матки. Один из главных факторов его развития — длительно сохраняющаяся инфекция, вызванная некоторыми типами вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска. Именно поэтому врач может назначить исследование на ВПЧ высокого канцерогенного риска вместе с цитологией. Такой подход называют ко-тестированием.

После 30 лет возрастает значение онкологического скрининга. Основная причина развития рака шейки матки — вирус папилломы человека. Врач может дополнительно проводить тестирование на ВПЧ высокого канцерогенного риска и цитологическое исследование. Ольга Уланкина Врач-гинеколог

По словам эксперта, при отрицательных предыдущих результатах ко-тестирование может проводиться раз в пять лет. При этом существуют и другие допустимые схемы скрининга. Конкретный интервал зависит от возраста, истории предыдущих анализов, индивидуального риска и действующих клинических рекомендаций. Например, для женщин 30–65 лет предусматривается несколько вариантов: ВПЧ-тест, цитология или их сочетание с различными интервалами между обследованиями. При обнаружении отклонений врач может назначить дополнительное исследования.

Гинекология после 40: Что особенно важно

После 40 лет, помимо ежегодного осмотра у гинеколога и скрининга рака шейки матки, особое внимание уделяют заболеваниям молочных желёз. В этом возрасте существенно возрастает риск доброкачественных и злокачественных изменений. Ольга Уланкина Врач-гинеколог

После 40 лет к гинекологическому наблюдению и скринингу рака шейки матки добавляется ещё одно важное исследование — контроль состояния молочных желёз. Одним из главных методов раннего выявления рака молочной железы является маммография. По словам эксперта, с 40 лет проходить её необходимо примерно раз в один-два года, а частота дальнейшего обследования определяется возрастом и индивидуальными рисками. При семейной истории рака молочной железы, определённых генетических мутациях и других факторах повышенного риска стандартного графика может быть недостаточно, в таком случае врач составляет индивидуальную программу наблюдения.

Нужно ли каждый год делать УЗИ малого таза?

Как часто надо делать УЗИ малого таза и что проверять у гинеколога в 20, 30 и 40 лет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

УЗИ органов малого таза часто воспринимают как обязательное ежегодное обследование для каждой женщины, однако, по словам Ольги Уланкиной, необходимость исследования зависит от конкретной ситуации. Врач может назначить УЗИ при нарушениях менструального цикла, необычных кровянистых выделениях, болях внизу живота, подозрении на миому, полипы и другие заболевания.

Иными словами, профилактический визит к гинекологу не означает, что каждой женщине ежегодно необходим абсолютно одинаковый набор процедур. Даже сам гинекологический осмотр определяется жалобами, медицинской историей и результатами предыдущих исследований.

Как заключает эксперт: «Точный объём обследования всегда определяет врач с учётом возраста, наследственности, жалоб и факторов риска», поэтому важно не дожидаться боли или неприятных ощущений, а внимательно относиться к своему здоровью. Регулярное профилактическое наблюдение, своевременный скрининг шейки матки и маммография в соответствующем возрасте помогают не пропустить заболевания на ранних стадиях, когда возможностей для эффективного лечения обычно значительно больше. Кстати, недавно мы публиковали меню для каждой фазы женского цикла. А ещё читайте о том, какая температура должна быть на рабочем месте и когда просить сократить день!