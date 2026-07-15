Армия сладкоежек в кишечнике: Как микробы заставляют мозг просить сахар

Внезапное желание съесть шоколадку или кусок торта может быть связано не только с привычками или силой воли. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала Life.ru, что между пищеварительной системой и мозгом существует тесная связь через так называемую ось «кишечник — мозг». По её словам, кишечная микробиота способна влиять на настроение, аппетит и даже на выбор продуктов.

Желание съесть конфету или кусок торта далеко не всегда продиктовано слабой силой воли. Часто за внезапной тягой к сахару стоит целая армия микроорганизмов, живущих в нашем кишечнике. Анастасия Лебедева Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ

По словам диетолога, кишечник представляет собой сложную экосистему, в которой разные группы бактерий предпочитают разную пищу. Одни микроорганизмы питаются клетчаткой из овощей и цельнозерновых продуктов, другим для активного размножения необходимы простые сахара. Если в микробиоте начинают преобладать такие «сахаролюбы», они с помощью биохимических сигналов усиливают тягу человека к сладкому.

Лебедева отметила, что микробиота также участвует в выработке нейромедиаторов. Около 90% серотонина, который регулирует настроение, вырабатывается именно в кишечнике. Кроме того, бактерии способны влиять на работу гормонов голода и насыщения — грелина и лептина. При нарушении баланса микрофлоры сигналы о насыщении могут поступать с опозданием, что способствует перееданию и усиливает желание есть быстрые углеводы.

«Микробиота способна напрямую влиять на наше настроение, аппетит и выбор продуктов. Бактерии создают определённый фон, который делает одни продукты более привлекательными с точки зрения химии мозга», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, ситуацию усугубляет рацион с большим количеством сладостей и фастфуда. В таких условиях полезные бифидо- и лактобактерии постепенно уступают место дрожжевым грибкам и условно-патогенным бактериям, которые питаются простыми сахарами. В результате формируется замкнутый круг: человеку всё чаще хочется сладкого, а микрофлора всё сильнее поддерживает эту привычку.

При этом, подчеркнула Лебедева, бактерии не способны полностью управлять человеком. Они лишь формируют определённые биохимические сигналы и делают тот или иной выбор более привлекательным, но окончательное решение всегда остаётся за самим человеком.

Разорвать этот круг, по словам диетолога, вполне возможно. Состав кишечной микробиоты достаточно быстро меняется при корректировке питания.

«Состав кишечной микробиоты обладает высокой пластичностью. Первые изменения могут происходить уже через несколько дней после коррекции питания. Когда полезных микроорганизмов становится больше, тяга к сладкому постепенно снижается», — добавила Лебедева.

Для этого специалист рекомендует регулярно употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами, — овощи, ягоды, бобовые и цельнозерновые крупы, а также включать в рацион ферментированные продукты, например квашеную капусту, натуральный йогурт и кефир.

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