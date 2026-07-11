Больше воды и зелень: Врач объяснил, как не перегрузить организм в +30

В жаркую погоду есть хочется меньше, и это естественная реакция организма. Врач-терапевт Денис Прокофьев объяснил, какой рацион подходит для зноя, а какой категорически нет.

По его словам, все силы организма в жару направлены на охлаждение и поддержание нормальной температуры тела. В этом задействованы сердечно-сосудистая и гормональная системы, усиливается работа почек и кожи. Поэтому организм абсолютно не готов принимать тяжёлую пищу.

В беседе с радио Sputnik Прокофьев рекомендует полностью исключить фастфуд, жареные и солёные продукты. Солёное задерживает выведение жидкости, что нарушает физиологическое охлаждение через потоотделение и нагружает почки. Жирная пища требует усиленного кровотока желудка и кишечника, отвлекая ресурсы организма от терморегуляции.

Третий важный момент — ограничение алкоголя и кофе, чтобы не повышать артериальное давление. Это, по словам специалиста, просто опасно и грозит развитием сердечно-сосудистых осложнений. Основой рациона в зной должны стать зелень, салатные листья и сезонные овощи. Также необходимо увеличить потребление воды до 2–2,5 литра в сутки. Лёгкое питание поможет организму справиться с перегревом без лишней нагрузки.

Ранее врач-гинеколог объяснила, что снижение либидо в жару — естественная реакция организма, а не патология. По её словам, в зной тело переходит в режим экономии, усиливаются потоотделение и кровообращение, нарастает усталость. Близость воспринимается как дополнительная нагрузка. У мужчин перегрев может влиять на тестостерон, у женщин недосып повышает кортизол, что также снижает желание.