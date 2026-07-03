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3 июля, 02:00

На пляж не берём: Эти продукты превращаются в рассадник бактерий уже через пару часов на солнце

Диетолог назвала продукты, которые быстрее всего портятся на пляже летом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Dmytrenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Dmytrenko

Летний отдых на пляже может закончиться пищевым отравлением, если взять с собой неподходящую еду. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru предупредила, что под палящим солнцем большинство скоропортящихся продуктов быстро теряют свежесть и становятся небезопасными.

По словам специалиста, высокая температура и длительное пребывание на солнце создают идеальные условия для размножения бактерий.

На пляже редкая еда сохранит свежесть и безопасность, потому что температура там, как правило, высокая, и вы находитесь на солнце не десять минут, а достаточно долго.

Елена Соломатина

Врач-диетолог

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В первую очередь врач советует отказаться от заправленных многокомпонентных салатов, особенно с рыбой или морепродуктами, а также от варёной колбасы, сосисок, творожков, йогуртов, мягких сыров и нарезанных фруктов или овощей. Последние быстро выделяют сок и становятся благоприятной средой для размножения микроорганизмов.

Особенно осторожными стоит быть с кондитерскими изделиями с кремом. Крем быстро портится даже в фабричных десертах, а домашняя выпечка и изделия с кисломолочной начинкой в жару также быстро становятся небезопасными.

Диетолог также не рекомендует брать на пляж алкоголь, сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай. Алкоголь и кофеин способствуют обезвоживанию организма, а сладкие напитки лишь ненадолго создают ощущение утоления жажды: после резкого повышения уровня глюкозы в крови быстро наступает его снижение, из-за чего самочувствие может ухудшиться.

При этом безопасными вариантами для перекуса остаются орехи, сухофрукты, галеты, сушки, а также целые овощи и фрукты с плотной кожурой — например, огурцы или яблоки.

Соломатина также обратила внимание на ещё одну особенность: чем натуральнее продукт и чем меньше в нём консервантов, тем быстрее он может испортиться в жару.

«Всё остальное — очень рискованно. Лучше не брать и тем более не есть сомнительные продукты на пляже», — подчеркнула эксперт.

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Ранее Life.ru писал, что летом особенно важно соблюдать правила хранения продуктов, поскольку высокая температура значительно ускоряет размножение бактерий. Врачи рекомендуют не оставлять скоропортящуюся еду без охлаждения и при первых признаках порчи сразу избавляться от неё.

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Ольга Годуненко
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