Суши в жару: Гастроэнтеролог рассказала, когда доставка становится русской рулеткой, от которой лучше отказаться

18 июня мир отмечает Международный день суши, но гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с Life.ru охладила праздничный пыл. В жару заказ роллов может обернуться не гастрономическим удовольствием, а больничной койкой — если доставка превращается в игру без правил.

Если курьер перевозит заказ без термоупаковки или пакет долго находится под прямыми солнечными лучами, продукты быстро нагреваются. В жару болезнетворные микроорганизмы размножаются значительно активнее, и прежде всего это касается блюд с сырой рыбой, морепродуктами и мягкими сырами. Екатерина Кашух гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Ключевой риск — вовсе не время в пути. По словам Кашух, даже часовая доставка безопасна, если используются термосумки и изотермические контейнеры. Без них сырая рыба и сливочный сыр становятся идеальной средой для бактерий за считаные минуты под палящим солнцем.

Распознать опасность можно до того, как вы возьмёте палочки. Тёплая на ощупь упаковка, подсохшие края риса, посторонний запах или «поплывшая» текстура — верный сигнал: такие суши место в мусорном ведре, а не на тарелке.

В зной оставлять роллы на столе даже на пару часов нельзя — их нужно съедать немедленно или сразу убирать в холодильник. Особенно строго правило действует для детей, пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями ЖКТ. Для них даже небольшая доза бактерий способна вызвать тяжёлое отравление.

Чтобы не сыграть в «русскую рулетку» с доставкой, проверяйте упаковку при получении. Если курьер без термосумки, а заказ тёплый — откажитесь без колебаний: здоровье дороже упущенного обеда.