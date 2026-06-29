До больницы один кусок: Какой арбуз точно отравит и как вычислить полосатого предателя ещё на полке

Арбуз всегда ассоциируется с летом, жарой и отпуском. Поэтому так и хочется поскорее открыть сезон этой ягоды и насладиться им после шашлыков или на пикнике! Но ранние арбузы могут быть опасны. Почему? Арбуз сам по себе неопасен. Таковым он становится, если ягоду неправильно выращивали, перевозили, хранили, разрезали грязным ножом или продали с повреждённой коркой. Life.ru рассказывает, когда лучше открывать арбузный сезон, как выбрать нормальный плод и какие симптомы отравления арбузом опасны для жизни и нужно вовремя вызвать скорую.

Когда начинать покупать арбузы

Когда начинается сезон арбузов и стоит ли брать ранние плоды в июне и июле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nastuffa

Когда начинать покупать арбузы? Лучшего всего в августе — это самый сезон, в нём меньше шансов отравиться. Именно в конце лета и начале сентября идёт массовый сбор урожая, цены обычно ниже, а шанс купить спелый плод выше. В это время на прилавках много арбузов из традиционных бахчевых регионов: Астраханской, Волгоградской, Оренбургской областей, Краснодарского края, Дагестана и других южных территорий.

Июньские и июльские арбузы не становятся от этого плохими и опасными. Сейчас арбузы можно найти почти круглый год. Импортные плоды привозят из стран, где сезон начинается раньше, оттого сорта и созревают быстрее. Но у ранних арбузов есть свои особенности. Они часто менее сладкие, могут быть меньше по размеру, а иногда арбузы собирают чуть недозревшими, чтобы довезти до магазина без потерь.

Если вам так сильно хочется купить арбуз уже в июле, важно смотреть не только на внешний вид, но и на место продажи. Ранний можно брать только там, где есть документы, нормальные условия хранения и понятный продавец. Арбуз из багажника у дороги — это сильный риск. Поэтому раннюю ягоду лучше брать только в официальных и проверенных торговых точках.

Где покупать арбуз, чтобы не нарваться на опасный плод

Где безопаснее покупать арбузы летом и какие документы спросить у продавца? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Самое важное правило — покупать арбузы в санкционированных местах. У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции: декларация или сертификат соответствия, удостоверение о качестве, информация о поставщике. В нормальной торговой точке арбузы не лежат кучей прямо на земле, а хранятся на поддонах или стеллажах, под навесом или тентом.

Не стоит покупать бахчевые вдоль трасс и в местах, где непонятно, кто отвечает за товар. У таких арбузов может не быть санитарной проверки, а условия хранения будут нарушенными. Также плоды, которые долго лежат у дороги, контактируют с пылью и выхлопами. Откажитесь от покупки, если продавец предлагает разрезать арбуз «на пробу». Это кажется удобным, но на самом деле повышает риск кишечной инфекции. Нож, руки, доска, жара, мухи — всё это может оказаться внутри плода раньше, чем вы принесёте его домой.

Как выбрать спелый и безопасный арбуз

Как понять, что арбуз спелый и безопасный: советы перед покупкой. Фото © ChatGPT / Анна Московко

Как выбрать спелый и безопасный арбуз? Идеального способа выбрать ягоду одним хлопком по корке не существует. Но есть признаки, которые помогают снизить риск. Хороший арбуз должен быть целым, чистым, без трещин, глубоких вмятин, проколов, мягких участков и следов гнили. Корка у спелого плода обычно плотная. Если её легко проткнуть ногтем, арбуз недозрел. У полосатых сортов полосы должны быть заметными и контрастными, а корка — скорее матовой, чем блестящей.

Обратите внимание на земляное пятно — место, которым арбуз лежал на грядке. У спелого плода оно обычно жёлтое или даже оранжеватое, а не белое. Само пятно должно быть одно. Если их несколько, плод могли часто перекладывать или он лежал неправильно. Размер лучше выбирать средний для конкретной партии. Не надо хватать самый огромный арбуз, но и брать самый маленький среди более крупных — не самый лучший вариант. У плодов одной степени зрелости размер обычно не отличается радикально.

Звук при постукивании должен быть гулким с лёгкой вибрацией, а не совсем глухим или звонким. Глухой звук может говорить о перезрелости, слишком звонкий, наоборот, о незрелости. Но это только дополнительный ориентир, а не 100-процентная гарантия. Сухой хвостик тоже не стоит считать главным доказательством зрелости. Он может высохнуть уже по дороге к магазину. Поэтому ориентироваться только на хвостик — слабая стратегия.

Можно ли проверить арбуз на нитраты дома?

Арбуз без нитратов: можно ли проверить плод дома и какие признаки опасны. Фото © Freepik

Проверить арбуз на нитраты в домашних условиях не получится. Достоверно определить их содержание можно только лабораторным методом. Домашние способы могут максимум насторожить, но не дадут гарантий. Например, иногда советуют опустить кусочек мякоти в воду и посмотреть, окрасится ли она. Но цвет воды может зависеть от сорта, зрелости и структуры мякоти.

Что действительно должно насторожить после разреза: мякоть слишком ярко-красная с фиолетовым оттенком;

волокна внутри не белые, а жёлтые;

срез выглядит не зернистым, а гладким и глянцевым;

есть кислый, забродивший или просто странный запах;

мякоть склизкая, водянистая, с тёмными участками;

вкус горьковатый, кислый или необычный.

Если арбуз имеет один и более настораживающих признаков, его лучше выбросить. Не надо срезать «плохое место» и доедать остальное. Если внутри уже пошёл процесс порчи, бактерии могут быть не только в одном пятне. Особенно быстро они распространяются в сладкой и влажной мякоти, поэтому визуально нормальный кусок тоже может быть небезопасным.

Как правильно хранить арбуз

Как правильно хранить разрезанный арбуз, чтобы не отравиться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / nito

Даже хороший арбуз можно испортить дома, если его неправильно хранить. Перед разрезанием ягоду нужно тщательно вымыть под проточной водой, лучше с мылом и щёткой потому, что нож проходит через кожуру и может занести грязь с поверхности прямо в мякоть. Разрезанный арбуз нужно хранить только в холодильнике, в закрытом контейнере или под пищевой плёнкой.

Какой срок хранения у разрезанного арбуза? Оптимально съесть ягоду в течение суток. Оставлять нарезанный арбуз на столе, особенно в жару, нельзя. Через несколько часов сладкая мякоть уже может стать удобной средой для роста бактерий. Не покупайте готовые половинки и четвертинки, если не уверены, когда и как их разрезали. Даже если кусок выглядит красиво, вы не знаете, был ли чистым нож, сколько он лежал без холода и кто его трогал.

Симптомы отравления арбузом

Отравление арбузом: первые симптомы, которые нельзя игнорировать. Фото © ChatGPT / Анна Московко

Отравление арбузом может выглядеть как обычное пищевое расстройство: подташнивает, крутит живот, появилась диарея, слабость, озноб. Иногда всё проходит быстро, особенно если человек съел немного. Но так бывает не всегда. Первые симптомы могут появиться уже через час после еды, а иногда в течение двух суток.

Самые частые симптомы отравления арбузом: тошнота;

рвота;

диарея;

боль, спазмы или дискомфорт в животе;

слабость;

озноб;

повышенное потоотделение;

температура;

головокружение;

сухость во рту и жажда.

При нитратном отравлении могут появиться более тревожные признаки: учащённое дыхание, сердцебиение, снижение давления, шум в ушах, посинение губ, ногтей или конечностей, сильная сонливость, спутанность сознания, обморок. В таких случаях нужна медицинская помощь.

Главная опасность любого пищевого отравления — обезвоживание. При рвоте и диарее организм быстро теряет воду и электролиты. Для взрослого здорового человека это неприятно, но для ребёнка, пожилого человека или беременной женщины может очень быстро стать опасным.

Что делать при первых признаках отравления арбузом

Что делать при отравлении арбузом: первая помощь до врача. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Если после арбуза появились тошнота, рвота, диарея, боль в животе или резкая слабость, лучше не ждать. При пищевом отравлении состояние может ухудшаться быстро, особенно у детей, пожилых людей и беременных. Первые действия простые, но от них зависит, насколько тяжело организм перенесёт интоксикацию. Пить маленькими глотками. Подойдут вода, растворы для оральной регидратации или некрепкий чай. Не надо пить залпом: при рвоте это может только усилить приступ. Лучше делать несколько глотков каждые несколько минут. Отказаться от тяжёлой еды. Пока тошнит или болит живот, жирное, острое, сладкое, молочное и алкоголь лучше исключить. Когда станет легче, можно вернуться к простой еде: рису, сухарям, банану, отварному картофелю или нежирному бульону. Не принимать антибиотики самостоятельно. Отравление не всегда связано с бактериальной инфекцией, а неправильные лекарства могут навредить. Решение об антибиотиках должен принимать врач. Не останавливать диарею бесконтрольно. Особенно если есть температура, сильная боль или кровь в стуле. Диарея неприятна, но это один из способов организма вывести то, что ему навредило. Следить за тревожными симптомами. Срочно обращаться за медицинской помощью нужно при многократной рвоте, высокой температуре, признаках обезвоживания, крови в стуле, одышке, посинении губ, сильной слабости или спутанности сознания.

Главное при отравлении — не пытаться перетерпеть тяжёлые симптомы. Если состояние ухудшается, человек не может пить, редко ходит в туалет или становится вялым и заторможенным, нужна помощь врача. В таких ситуациях быстрее вызвать скорую, чем потом бороться с обезвоживанием и осложнениями.

Помните: лучший арбуз — не тот, который самый большой, самый «громкий» или самый красивый. Вкусный и безопасный арбуз должен быть куплен в нормальном месте, целым, чистым, без трещин, с наличием документов у продавца и правильно хранящийся потом дома. Если хочется максимально снизить риск, открывайте арбузный сезон в августе, не берите надрезанные плоды, мойте корку перед разрезанием и не держите мякоть на столе часами. А ранее Life.ru рассказывал, почему поколение Z всё чаще отказывается от старых сценариев и выбирает комфорт, свободу и жизнь по своим правилам.