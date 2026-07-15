Почему нельзя врать гинекологу о начале половой жизни — врач объяснила, чем это опасно

15 июля в России отмечают День врача-гинеколога. В честь профессионального праздника специалисты напоминают о важности честности на приёме. Врач-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала Life.ru, почему пациенткам не стоит скрывать возраст начала половой жизни и искажать другие сведения о своём здоровье.

По словам специалиста, врачу не важны моральные оценки, количество партнёров или обстоятельства личной жизни пациентки. Эта информация нужна исключительно для правильной диагностики и выбора тактики наблюдения.

Начну с главного: гинекологу нельзя врать о возрасте начала половой жизни. И дело здесь не в любопытстве или моральной оценке — поверьте, врачу совершенно не важно, с кем, когда и сколько у вас было партнёров. Любовь Ерофеева Врач-гинеколог

Ерофеева привела пример из практики. Одна из пациенток утверждала, что рожала и воспитывает полуторагодовалого ребёнка. Однако во время осмотра врач увидела, что женщина не рожала. Позже выяснилось, что ребёнок был удочерён. По словам специалиста, подобная ложь быстро раскрывается и лишь создаёт неловкую ситуацию.

Возраст начала половой жизни помогает врачу оценить риски, связанные с инфекциями, передающимися половым путём, а также правильно определить сроки профилактических обследований. Это особенно важно для своевременного выявления вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки.

Например, если половая жизнь началась в 15 лет, то скрининг на рак шейки матки может понадобиться раньше, чем женщине, которая начала жить половой жизнью позже. Неверная информация повышает риск пропустить инфекцию или предраковое заболевание.

По словам врача, некоторые пациентки сообщают недостоверные сведения без какой-либо причины, не понимая, что врач строит тактику наблюдения именно на основании полученной информации. Поэтому ложные ответы могут привести к ошибкам при обследовании и дальнейшем наблюдении.

Это касается и даты последней менструации. Раньше она была особенно важна для определения срока беременности, однако сегодня несоответствия легко выявляются с помощью ультразвукового исследования.

Кроме того, сбор гинекологического и репродуктивного анамнеза помогает определить направления дальнейшей диагностики. Особенно большое значение эта информация имеет при выяснении причин бесплодия. По словам Ерофеевой, раннее начало половой жизни и частая смена половых партнёров в молодом возрасте могут иметь последствия, о которых женщина сама не подозревает.

«Учитывая, что сегодня молодёжь часто черпает информацию из интернета и сомнительных чатов, а нормального полового воспитания в школах нет, мне остаётся лишь надеяться, что кто-то прочитает эти строки и запомнит простое правило: гинекологу и юристу нельзя лгать», — говорит врач.

Специалист призвала пациенток честно отвечать на вопросы врача, поскольку именно достоверная информация помогает вовремя выявить заболевания и подобрать правильную тактику наблюдения.

Ранее врач-гинеколог объяснила, почему в жаркую погоду может снижаться либидо. По словам специалиста, это естественная реакция организма на высокую температуру. В жару тело переходит в режим экономии энергии, усиливаются потоотделение и нагрузка на сердечно-сосудистую систему, поэтому сексуальное желание может временно снижаться.