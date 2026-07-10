Россиянки перекачали интимные мышцы и получили спазмы, а не оргазмы

Мода на «прокачку интимных мышц» с помощью упражнений Кегеля и различных вагинальных шариков и «тренажёров» обернулась катастрофой. Гинекологи бьют тревогу: вместо тонуса россиянки перекачивают мышцы до состояния спазма (гипертонуса). Итог — секс становится мучительно болезненным, а оргазмы исчезают вовсе. Сексолог Александра Миллер в беседе с Life.ru рассказала, почему так происходит и что с этим делать.



Вумбилдинг, упражнения Кегеля, вагинальные шарики — всё это подаётся как магический ключ к супероргазму и вечной молодости. Но, как это часто бывает с модой на тело, фанатизм приводит в кабинет врача. Какое-то время назад было очень модно качать мышцы тазового дна, а сейчас это привело к массовому состоянию гипертонуса — всем больно получать оргазм. Женщины получили спазмированную, зажатую промежность и полное исчезновение чувствительности. Александра Миллер Сексолог

Мышцы тазового дна — это не бицепс, который можно просто «накачать» до кубиков, объясняет сексолог. Их задача — ритмично сокращаться и расслабляться. Когда мы бездумно делаем сотни сжатий в день (особенно с утяжелителями, которые так любят продавать маркетологи), мы учим мышцы только одному — сжиматься и не отпускать. В итоге мышцы теряют эластичность и способность к рефлекторному расслаблению, переходя в состояние хронического спазма (гипертонуса).

Половое возбуждение и оргазм — это процесс, требующий прилива крови к органам малого таза и ритмичных непроизвольных сокращений мышц. Когда мышцы находятся в состоянии постоянного спазма, нарушается кровообращение. Без хорошего кровотока нет отёка тканей, а значит, снижается чувствительность клитора и стенок влагалища. При попытке проникновения или во время фрикций спазмированные мышцы провоцируют боль (диспареунию). Поэтому секс становится болезненным, а оргазм исчезает.

Для оргазма мышцы должны сначала сократиться, а затем расслабиться. Если мышцы уже зажаты в спазм, им просто некуда сокращаться для финального «выброса» ощущений. Достичь пика наслаждения становится невозможно. Александра Миллер Сексолог

Миллер призывает заниматься вумбилдингом без фанатизма, кроме того, перед началом занятий стоит ознакомиться с вопросами физиологии. Не начинайте тренировки с тяжёлых шариков, не проверив исходный тонус мышц. При гипертонусе на первом месте стоит не «качать», а учиться расслаблять мышцы. Иногда для этого используются техники дыхания, миорелаксанты (включая вагинальные суппозитории) или специальная физиотерапия. Техника «Стоп-старт» и упражнения Кегеля должны выполняться не на количество раз, а на качество сокращения с обязательной полной фазой расслабления.

Если же у вас появились боли внизу живота, дискомфорт при сексе или пропала чувствительность — это повод обратиться к гинекологу или физиотерапевту тазового дна. Интимное здоровье — это про баланс силы и гибкости, а не про железную хватку, добавила сексолог.

Кстати, согласно последним опросам ВЦИОМ, россияне стали получать больше удовольствия от секса. На вопрос о том, что в основном приносит интимная жизнь, 53% респондентов выбрали вариант ответа «удовлетворение», 18% — «счастье», 5% сообщили о «неудовлетворённости». Ещё 24% затруднились с ответом. При этом «несчастье» не назвал никто.