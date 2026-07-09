В Лондоне открылся коворкинг, где можно заняться сексом с коллегами

В Лондоне появился коворкинг, где посетители могут не только работать за ноутбуком, но и вступать в интимные отношения с коллегами. Необычный проект STÜCK создатели называют местом для «человеческой связи», которое сочетает офис, клуб общения и пространство для взрослых практик, пишет Vice.

Создатели проекта считают, что современные рабочие пространства должны быть не просто местом с компьютерами и столами, а площадкой для знакомств, общения и новых впечатлений. STÜCK описывают как нечто среднее между студией йоги и знаменитым берлинским клубом Berghain.

В отличие от обычных офисов, где личные отношения между сотрудниками часто остаются за пределами рабочего процесса, новый формат делает ставку на свободу общения и снятие привычных ограничений. При этом организаторы подчёркивают важность правил, согласия участников и безопасности.

Проект появился на фоне изменения культуры работы после пандемии, когда многие люди начали искать не только удобное место для выполнения задач, но и новые социальные связи. Обычные коворкинги уже давно превратились в площадки для знакомств и общения, а STÜCK пошёл ещё дальше, объединив рабочую среду с необычным клубным форматом.

Идея вызвала неоднозначную реакцию. Одни считают такой формат новым этапом развития рабочих пространств, где стираются границы между карьерой и личной жизнью. Другие уверены, что офис и интимная сфера должны оставаться разделёнными.

Так или иначе, лондонский STÜCK стал одним из самых необычных примеров того, как меняется представление о месте работы в XXI веке.

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