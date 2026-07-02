Исчезнет под холодным душем? Так ли заметен феномен «летнего пениса», как его малюют

Пришло настоящее лето, и в Сети снова заговорили о феномене «летнего пениса». Якобы в жару, когда кровеносные сосуды расширяются, помогая организму охлаждаться, член может казаться немного больше или объёмнее. Однако кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Life.ru заявила, что это исключительно бытовое наблюдение, которое никогда не проверялось научными методами. Могут ли россияне «приписать» себе пару лишних сантиметров в жару, врач рассказала ниже.

Некоторые специалисты допускают, что в жаркую погоду возможен незначительный визуальный эффект. Логика опирается на базовую физиологию терморегуляции. Когда температура воздуха повышается, организм стремится отдать лишнее тепло. Периферические кровеносные сосуды, в том числе в коже и мягких тканях, расширяются, кровоток в них усиливается. Кожа становится теплее, иногда слегка отекает за счёт увеличения проницаемости капилляров и выхода жидкости в межклеточное пространство, объясняет Уланкина.

Теоретически это может затрагивать и ткани полового члена: незначительное расширение сосудов способно создать ощущение или видимость небольшого увеличения объёма. Но если эффект и есть, он временный, выражен минимально. Видимое и значимое увеличение полового члена достигается только в состоянии эрекции, а жара не запускает этот механизм. Расширение сосудов под действием тепла — это пассивный процесс, направленный на охлаждение тела, а не на наполнение эректильной ткани полового члена. Объём органа при этом не меняется, может меняться лишь субъективное ощущение. Ольга Уланкина Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Чтобы не создавать ложных ожиданий, врач напоминает: даже если допустить минимальный визуальный эффект от жары, на сексуальные возможности он никак не влияет. Ни на эректильную функцию, ни на продолжительность полового акта, ни на фертильность.

Как только человек оказывается в прохладном помещении или принимает душ, сосуды возвращаются в нормальный тонус, и всё приходит к обычному состоянию. Ольга Уланкина Кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест»

Врач предупредила, что жара — не способ повлиять на размер и не метод улучшения потенции. Единственное, что действительно может предложить лето для мужского здоровья, — это больше движения, солнца и умеренной физической активности, которые полезны для сосудов в целом, а значит, и для эректильной функции в том числе.