«Трупный филлер»: В США пенисы будут увеличивать за счёт жира умерших людей

Уролог из Нью-Джерси Стюарт Даймонд объявил о начале набора добровольцев для участия в экспериментальной операции по увеличению полового члена. Как сообщает Daily Mail, первые трое пациентов получат процедуру бесплатно.

В качестве филлера будет использоваться липофиллинг — донорская жировая ткань, включая материал, взятый из брюшной полости умерших людей. Перед применением биоматериал очищается по строгим протоколам безопасности, а также лишается донорской ДНК для предотвращения отторжения.

Согласно заявлению доктора Даймонда, данная клиника является первой в мире, применяющей подобный филлер для интимной пластики. Ожидаемый эффект — увеличение на 2,5–5 см, сохранение результата — от года до нескольких лет.

Возраст добровольцев — от 45 лет и старше. В случае успеха эксперимента метод будет включён в стандартный перечень услуг клиники.

