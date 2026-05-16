В США откроют первую клинику по возврату детям исходного пола

В Техасе готовится к открытию первая в США клиника, специализирующаяся на обращении вспять процедур по смене пола у детей. Об этом стало известно из сообщения телеканала NBC, ссылающегося на генерального прокурора штата Кена Пакстона.

По информации телеканала, данное решение стало результатом соглашения между детской больницей Техаса и следственными органами, завершившими длительное расследование практики оказания медицинской помощи трансгендерной* молодёжи в этой больнице.

«Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, объявляя о достижении соглашения..., заявил, что детская больница Техаса должна создать первую в стране клинику по обратному гендерному переходу», — говорится в публикации.

Как передаёт телеканал, конкретные услуги, которые будет предоставлять медицинское учреждение для «обратного гендерного перехода» у молодых людей, остаются неясными. По информации NBC, «обратный гендерный переход» означает отказ человека от своей трансгендерной* самоидентификации или прекращение медицинского сопровождения в этом процессе. Среди потенциальных медицинских вмешательств называются психотерапия, гормональная терапия и хирургические операции.

Важно отметить, что в первые пять лет своей деятельности больница обязуется предоставлять услуги по детрансгендерному* переходу бесплатно. Кроме того, в рамках сделки с правосудием больница уволит пятерых врачей, ранее оказывавших детям услуги, связанные с гендерным переходом, и выплатит 10 миллионов долларов для урегулирования обвинений в мошенничестве с программой Medicaid, связанном с выставлением счетов за эти услуги.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США запретил трансгендерам* указывать в паспорте пол, не соответствующий зарегистрированному при рождении. Соответствующее решение было принято высшей судебной инстанцией страны после рассмотрения апелляции. Отмечается, что фиксация пола по рождению не нарушает принципы равной защиты прав граждан.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.