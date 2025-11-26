В США обладательница титула «Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

Титул победительницы международного конкурса «Самая сильная женщина мира» 2025 года, присужденный американке Джамми Букер, был отозван после того, как выяснилось, что она родилась мужчиной. Соответствующая информация была опубликована в материале газеты The New York Post.

Согласно правилам соревнований, участники должны выступать в категории, соответствующей их полу при рождении, что было нарушено спортсменкой. Новой обладательницей титула стала 43-летняя Андреа Томпсон, ранее занявшая второе место. Отмечается, что организаторы обнаружили компрометирующие материалы откровенного содержания на сайте для взрослых, поставившие под сомнение половую принадлежность Букер.

Томпсон добавила, что предыдущая чемпионка не предоставила ответ на официальный запрос в течение суток, что привело к её дисквалификации. Букер победила на турнире Official Strongman Games в Арлингтоне с 20 по 23 ноября, но лишилась титула через несколько дней после нарушения регламента соревнований. Пересмотр итогов затронул позиции всех участниц конкурса.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США запретил трансгендерам* указывать в паспорте пол, не соответствующий зарегистрированному при рождении. Соответствующее решение было принято высшей судебной инстанцией страны после рассмотрения апелляции. Отмечается, что фиксация пола по рождению не нарушает принципы равной защиты прав граждан.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.