Захарова призвала расследовать допуск трансгендеров* к Олимпийским играм

Необходимо расследовать обстоятельства, при которых трансгендерным* спортсменам было разрешено участвовать в женских соревнованиях на прошлых Олимпийских играх. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надо делать следующий шаг и проводить разбирательство, как и кто в МОК им разрешал это делать на прошлой Олимпиаде», — цитирует дипломата ТАСС.

Поводом для заявления стали публикации западных СМИ о том, что Международный олимпийский комитет готовится запретить участие трансгендеров* уже со следующего олимпийского цикла, и такое решение может вступить в силу в начале 2026 года.

Согласно действующим правилам, МОК допускает участие трансгендерных спортсменов в женских дисциплинах при соблюдении определённых критериев, однако окончательное решение остаётся за международными спортивными федерациями.

Ранее Life.ru писал, что в России намерены провести свой аналог Олимпийских игр 2026 года. Инициатива активизировалась после того, как Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских атлетов от участия в турнире.