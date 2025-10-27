Будет лучше итальянской: Россия намерена провести собственную Олимпиаду-2026
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия рассматривает возможность организации собственной Олимпиады в 2026 году для спортсменов, которым отказали в участии в итальянских Играх. Об этом сообщает Odds.
Инициатива активизировалась после того, как Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских атлетов от Олимпиады-2026. Предполагается, что альтернативные соревнования пройдут примерно в то же время, что и основные Игры, и могут включить белорусских спортсменов, также столкнувшихся с подобными ограничениями.
Ранее Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в очередной раз отклонил возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные состязания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное решение, выразил глубокое разочарование сложившейся ситуацией.
