Будет лучше итальянской: Россия намерена провести собственную Олимпиаду-2026

Инициатива активизировалась после того, как Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских атлетов от Олимпиады-2026. Предполагается, что альтернативные соревнования пройдут примерно в то же время, что и основные Игры, и могут включить белорусских спортсменов, также столкнувшихся с подобными ограничениями.