26 октября, 14:15

Легендарный мировой рекордсмен из США призвал вернуть России флаг и гимн на Олимпиаде

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов Дэнни Уэй высказался за возвращение российского флага и гимна на крупнейшие международные соревнования. В интервью «Газете.ru» он заявил, что каждый спортсмен, включая россиян, должен иметь возможность с гордостью представлять свою страну на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

«В конце концов, важно, кто катается лучше, а не откуда он родом. Победа есть победа, и я был бы рад увидеть на пьедестале спортсменов из России или любой другой страны», — подчеркнул Уэй.

Он уверен, что скейтбординг как олимпийский вид спорта служит универсальным языком, который объединяет людей по всему миру и стирает барьеры. Спортсмен отметил, что американские и российские скейтбордисты — это прежде всего сообщество, связанное общей страстью, а бурное развитие российской сцены лишь укрепляет эту связь, делая национальные различия незначительными.

Ранее Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в очередной раз отклонил возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные состязания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное решение, выразил глубокое разочарование сложившейся ситуацией.

Борис Эльфанд
