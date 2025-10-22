Российская лыжница расплакалась после недопуска на Олимпиаду-2026

Чемпионка России по лыжным гонкам Дарья Непряева эмоционально отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допускать российских спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года. Спортсменка опубликовала в социальной сети видео, где она вытирает слёзы.

Лыжница Дарья Непряева расплакалась после решения FIS о недопуске россиян. Видео © TikTok/needashaa

«Не в этом году. Никакой Олимпиады в 2026, ребят», — написала она в TikTok.

Совет FIS принял во вторник окончательное решение о недопуске российских лыжников к участию в международных соревнованиях, включая квалификационные турниры к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии. Примечательно, что этот запрет распространяется даже на выступления в нейтральном статусе, что полностью закрывает для россиян возможность борьбы за олимпийские лицензии. Данное решение стало продолжением политики отстранения, введённой федерацией в 2022 году на фоне событий на Украине. Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 года должны пройти с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокое разочарование из-за решения FIS не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. Тем не менее он отметил, что страна продолжит работу с отстаиванием интересов.