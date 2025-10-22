Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 16:11

Российская лыжница расплакалась после недопуска на Олимпиаду-2026

Чемпионка России по лыжным гонкам Дарья Непряева эмоционально отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допускать российских спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года. Спортсменка опубликовала в социальной сети видео, где она вытирает слёзы.

Лыжница Дарья Непряева расплакалась после решения FIS о недопуске россиян. Видео © TikTok/needashaa

«Не в этом году. Никакой Олимпиады в 2026, ребят», — написала она в TikTok.

Совет FIS принял во вторник окончательное решение о недопуске российских лыжников к участию в международных соревнованиях, включая квалификационные турниры к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии. Примечательно, что этот запрет распространяется даже на выступления в нейтральном статусе, что полностью закрывает для россиян возможность борьбы за олимпийские лицензии. Данное решение стало продолжением политики отстранения, введённой федерацией в 2022 году на фоне событий на Украине. Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 года должны пройти с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Журова заявила о расколе в международном спортсообществе по вопросу допуска россиян
Журова заявила о расколе в международном спортсообществе по вопросу допуска россиян

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокое разочарование из-за решения FIS не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. Тем не менее он отметил, что страна продолжит работу с отстаиванием интересов.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © TikTok/needashaa

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar