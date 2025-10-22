Журова заявила о расколе в международном спортсообществе по вопросу допуска россиян

Нынешняя ситуация в международном спорте может свидетельствовать о расколе внутри самого спортивного сообщества, где каждое решение принимается из политических факторов, заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По её мнению, особенно обостряется ситуация в тех спортивных федерациях, где присутствуют сильные антироссийские настроения, что влияет на решения по участию наших спортсменов.

Очень интересная ситуация складывается, когда уже внутри самого международного спортивного сообщества начинается раскол. <...> МОК ничего не может сделать. Он тоже, как общественная организация, только рекомендует федерациям некие принять решения. Но остаётся право за федерацией, принять его или нет. Светлана Журова Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка

Журова акцентировала внимание на том, что в некоторых странах решения по участию российских спортсменов в международных соревнованиях могут быть мотивированы не только политическими, но и общественными настроениями. По её мнению, допуск спортсменов из России может восприниматься как поддержка политики РФ, что вызывает негативную реакцию у части населения.

Кроме того, депутат подчеркнула, что МОК не имеет реальных механизмов влияния на федерации, так как его решения носят лишь рекомендательный характер. Это даёт свободу действиям национальных и международных спортивных организаций, которые могут выбирать, следовать ли рекомендациям Олимпийского комитета, или принимать собственные решения. Например, НХЛ и Федерация большого тенниса придерживаются принципа, что спорт должен быть вне политики, и именно эта позиция делает их более независимыми в решении вопроса допуска спортсменов.

«Получается, для МОК важна политика, важны какие-то спонсоры, которые дадут им или не дадут деньги. А для НХЛ? Они посмотрели, кто у них спонсор. Спросили: «Спонсоры, вам нормально?» Они говорят: «Нормально». Спросили: «Вы хотите, чтобы были лучшие из лучших? Вы хотите, чтобы был Овечкин?» Хотим. Всё. Все закрыли рот и исполнили. И наши играют, и никто никаких им препон не чинит», — резюмировала Журова.

Напомним, что ранее стало известно о решении FIS в очередной раз отклонить возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные состязания. В Федерации лыжных гонок России заявили, что данное решение противоречит принципу политического нейтралитета, закреплённому в уставе организации, а также пообещали продолжить бороться за равное и справедливое отношение к российским атлетам.