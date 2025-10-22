Песков выразил сожаление из-за недопуска российских лыжников к соревнованиям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. В своём заявлении официальный представитель Кремля выразил глубокое разочарование сложившейся ситуацией.

«Позиция разочарования. Решение принимают отдельные федерации по рекомендации МОК, и мы разочарованы, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение. Что делать? Продолжать кропотливую терпеливую работу с федерациями по отстаиванию интересов наших спортсменов», — заявил Песков.

Напомним, что накануне стало известно о решении FIS в очередной раз отклонить возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные состязания. В Федерации лыжных гонок России заявили, что данное решение противоречит принципу политического нейтралитета, закреплённому в уставе организации, а также пообещали продолжить бороться за равное и справедливое отношение к российским атлетам.