Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 09:24

Песков выразил сожаление из-за недопуска российских лыжников к соревнованиям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShishkinStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShishkinStudio

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. В своём заявлении официальный представитель Кремля выразил глубокое разочарование сложившейся ситуацией.

«Позиция разочарования. Решение принимают отдельные федерации по рекомендации МОК, и мы разочарованы, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение. Что делать? Продолжать кропотливую терпеливую работу с федерациями по отстаиванию интересов наших спортсменов», — заявил Песков.

В Норвегии поддержали решение о недопуске российских лыжников до соревнований
В Норвегии поддержали решение о недопуске российских лыжников до соревнований

Напомним, что накануне стало известно о решении FIS в очередной раз отклонить возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные состязания. В Федерации лыжных гонок России заявили, что данное решение противоречит принципу политического нейтралитета, закреплённому в уставе организации, а также пообещали продолжить бороться за равное и справедливое отношение к российским атлетам.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar