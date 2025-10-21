В Норвегии поддержали решение о недопуске российских лыжников до соревнований

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поддержал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда о недопуске спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных состязаниях даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает NRK.

«Я считаю это правильным решением. Я и раньше говорил, что россиян нельзя допускать, пока боевые действия на Украине продолжаются», — высказался спортсмен.

Напомним, что российские лыжники были отстранены от международных стартов под эгидой FIS с марта 2022 года. С тех пор федерация неоднократно продлевала эти ограничительные меры.

Стоит отметить, что в марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако в 2023 году МОК изменил свою позицию, предложив допускать атлетов из России на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились всего 15 российских спортсменов, которым было запрещено использовать любую национальную символику, включая флаг и гимн Российской Федерации.

Сегодня стало известно о решении совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в очередной раз отклонить возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные состязания. В Федерации лыжных гонок России заявили, что данное решение противоречит принципу политического нейтралитета, закреплённому в уставе FIS, а также пообещали продолжить бороться за равное и справедливое отношение к российским атлетам.