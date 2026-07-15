Секрет ясного взгляда: Россиянам составили меню, которое защитит глаза от вреда синего света

Смартфоны, компьютеры и постоянная работа за экраном стали привычной частью жизни миллионов людей. Однако поддержать здоровье глаз можно не только с помощью правильного режима зрительной нагрузки, но и благодаря рациону. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала Life.ru, что важную роль в защите сетчатки играет лютеин — природный пигмент из группы каротиноидов. Организм человека не способен вырабатывать его самостоятельно, поэтому получить это вещество можно только с пищей.

Лютеин работает как внутренние солнцезащитные очки: он оседает в центре сетчатки и отсекает агрессивную сине-фиолетовую часть спектра — ту самую, что излучают экраны смартфонов и офисные лампы. Анастасия Лебедева Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ

По словам диетолога, при недостатке лютеина макула — центральная область сетчатки, отвечающая за чёткое зрение, — становится более уязвимой к окислительному стрессу. В долгосрочной перспективе это может способствовать развитию возрастных изменений зрения.

Эксперт отметила, что для эффективного усвоения лютеина важно сочетать содержащие его продукты с жирами. Поэтому салаты рекомендуется заправлять оливковым маслом, добавлять в рацион авокадо или орехи. Шпинат лучше слегка обжаривать на сливочном масле, а яйца готовить так, чтобы желток оставался полужидким.

«Заправляйте салаты оливковым маслом, добавляйте авокадо или горсть орехов. Шпинат лучше слегка обжарить на сливочном масле, а яйца готовить так, чтобы желток оставался жидким», — посоветовала Лебедева.

Особое внимание специалист рекомендует уделять яйцам. По её словам, лютеин из яичного желтка усваивается почти в три раза лучше, чем из сырой зелени, благодаря естественной жировой среде продукта.

В качестве примера меню для поддержки здоровья глаз эксперт предложила на завтрак приготовить скрэмбл из двух яиц со шпинатом, на обед — тёплый салат с запечённой тыквой, руколой и консервированной кукурузой под оливковым маслом, на перекус — половину авокадо с цельнозерновым хлебцем, а на ужин — крем-суп из брокколи со сливками.

«Если вы проводите за монитором более шести часов в день или вам уже исполнилось 50 лет, стоит обсудить с офтальмологом целесообразность приёма добавок. Но при разнообразном рационе лучшей страховкой остаётся обычная тарелка с яркой зеленью и оранжевой растительной пищей», — добавила эксперт.

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