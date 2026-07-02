«Не уступают заморским аналогам»: Названы суперфуды русской кухни

Традиционные продукты русской кухни по праву могут называться суперфудами — по составу и влиянию на здоровье они не уступают модным заморским аналогам. Врач-диетолог Оксана Михалева в беседе с «Газетой.ru» назвала три доступных продукта, которые стоит включить в рацион.

Первый в списке — кефир. Напиток богат живыми бактериями, поддерживающими микрофлору кишечника и иммунитет. Он содержит легкоусвояемый белок, кальций, фосфор, магний и витамины группы B. Благодаря низкому содержанию лактозы его могут пить даже люди с непереносимостью.

Второй суперфуд — солёная сельдь. Она лидирует по содержанию омега-3, снижает холестерин, помогает сердцу, мозгу и глазам. Рыба богата белком, витамином D, йодом, селеном и железом.

Замыкает тройку квашеная капуста. Ферментация обогащает её пробиотиками, которые улучшают пищеварение. В процессе брожения в овоще увеличивается количество витамина C, появляются витамины группы B, а клетчатка помогает работе кишечника и даёт чувство сытости.

А ранее россиянам назвали неочевидную опасность «лёгкого» майонеза. По словам специалиста, снижение жирности часто компенсируется добавками, а надпись light нередко работает прежде всего как маркетинговый инструмент.