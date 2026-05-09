Нутрициолог назвала одуванчик суперфудом, раскрыв его пользу в кексах и салатах

Одуванчик — незаслуженно забытое растение, которое ценится не только за вкус, но и за полезные свойства. Нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru рассказала, почему одуванчик может стать полезной частью рациона.

По словам специалиста, растение использовали в пищу и в лечебных целях ещё с древних времён — в Китае, Риме, Греции и на Руси.

Несмотря на свою простую внешность, одуванчик оказывает благоприятное воздействие на организм: поддерживает работу почек, обладает мочегонным эффектом, положительно влияет на пищеварительную систему, помогает обмену веществ и укрепляет иммунитет. Ольга Бурлакова Нутрициолог

Кроме того, одуванчик содержит витамины, в том числе витамины группы B.

Что можно приготовить из одуванчика

Цветки одуванчика используют в выпечке и десертах — например, добавляют в кексы или применяют для украшения блюд. Листья хорошо подходят для салатов.

Их можно сочетать с рукколой, шпинатом, белой фасолью, авокадо, бобовыми, свёклой, кабачками, имбирём, брынзой, свекольной ботвой и орехами.

По словам нутрициолога, вариантов сочетаний очень много, поэтому растение легко вписывается в повседневное меню.

Кому одуванчик может навредить

При этом одуванчик подходит не всем. В первую очередь осторожность стоит соблюдать людям с аллергией на растения семейства сложноцветных или на млечный сок одуванчика. Однако такие реакции встречаются сравнительно редко.

Специалист также напомнила о мочегонном эффекте растения.

Людям с камнями в почках следует быть осторожнее: в больших количествах одуванчик способен стимулировать движение камней.

«Если человек иногда съест салат с одуванчиком, серьёзного влияния это, скорее всего, не окажет. Но при хронических заболеваниях или сомнениях лучше заранее проконсультироваться со специалистом», — подчеркнула Бурлакова.

Как правильно хранить одуванчик

Нутрициолог отметила, что свежие листья и цветки лучше употреблять в день сбора. Если растение планируется использовать позже, важно соблюдать условия хранения: держать его в холоде, правильно упаковывать или замораживать.

При правильном хранении одуванчик долго сохраняет свои свойства. Корни могут храниться до пяти лет, а листья, стебли и цветки — до двух лет.

