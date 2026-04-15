Назван «двуличный» напиток, который и снижает и повышает риск появления камней в почках
Уролог: Обезвоживание из-за пива запускает формирование камней в почках
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Влияние пива на мочевыделительную систему может быть «противоречивым», и однозначного ответа о его вреде или пользе для почек у врачей нет, рассказал уролог-онколог, врач высшей категории, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра Виген Малхасян.
По его словам, благодаря мощному диуретическому эффекту пиво снижает риск образования камней в почках на 41%. Напиток временно увеличивает выведение жидкости, снижая концентрацию солей, но эффект этот кратковременный.
«Последующее обезвоживание создаёт благоприятные условия для формирования камней. Плюс в пивных дрожжах огромное количество пуринов», — подчеркнул доктор медицинских наук.
Пурины повышают уровень мочевой кислоты, что делает пиво неприемлемым для пациентов с мочекаменной болезнью. При регулярном употреблении потенциальный вред перевешивает возможную пользу, резюмировал собеседник kp.ru.
Ранее врач рассказала, что пиво может обладать некоторыми полезными свойствами, но только при строго контролируемом и умеренном потреблении. В то же время россиян призвали не искать пользу в пиве.
