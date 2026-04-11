Трезвость в тренде: Россияне стали меньше пить в 70 регионах

В России снизилось потребление алкоголя: в марте сокращение затронуло почти 70 регионов. По подсчётам РИА «Новости», основанным на данных статистики, лидерами по снижению стали Пермский край, Кировская и Пензенская области.

В среднем по стране потребление алкоголя на душу населения за год (к марту) упало с 8,41 до 7,78 литра. Рост показали только 17 субъектов федерации, в то время как в 68 регионах зафиксирован спад. Данные по новым территориям (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) пока не учитывались.

Наибольшее снижение потребления алкоголя зафиксировано в Пермском крае, где показатель сократился на 3,8 литра на душу населения. Значительное падение также отмечено в Кировской (минус 3,6 л) и Пензенской (минус 3,2 л) областях. В пятерку регионов-лидеров по сокращению потребления вошли Забайкальский край (-2,9 л) и Липецкая область (-2,7 л).

Заметное уменьшение годового потребления алкоголя произошло и в других регионах: в Хакасии (-2,67 л), Смоленской области (-2,6 л) и Удмуртии (-2,5 л). Более чем на 2 литра показатель снизился в Архангельской, Иркутской, Оренбургской, Сахалинской областях, а также в Карелии и Ямало-Ненецком АО.

При этом лидером по абсолютному объёму потребления остаётся Ненецкий АО, где за год на человека пришлось 18,2 литра алкоголя. Самый низкий показатель традиционно в Чеченской Республике — всего 0,02 литра.

А ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко в беседе с Life.ru назвал запрет на продажу пива на стадионах популистской мерой, не приносящей реальной пользы. Парламентарий напомнил, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года продажа алкоголя была разрешена, однако никакого роста потребления не зафиксировали. По его словам, нация «не спивается» от двух пластиковых стаканов, выпитых в перерыве матча.