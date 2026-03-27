27 марта, 07:51

Импортный алкоголь снова подорожает: пошлины на крепкие напитки хотят поднять уже с мая

В России могут повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

Обложка © DALL-E / Life.ru

В России с 1 мая 2026 года могут повысить ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран. Об этом сообщили Interfax и «Ведомости» со ссылкой на источники среди участников рынка. Речь идет о росте минимальной ставки с 3 до 5 евро за 1 литр спирта в напитке.

Сейчас для такой продукции действует пошлина в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр спирта. Этот порядок был введен в сентябре 2024 года. По данным собеседников наших коллег, новая мера должна поддержать спрос на российские коньяк и виски. При этом не исключается, что о решении могут объявить уже в апреле.

Участники отрасли ожидают, что повышение пошлин приведет к заметному росту цен на зарубежный крепкий алкоголь. Наиболее ощутимо это может ударить по массовым импортным маркам и по низкому и среднему ценовым сегментам.На рынке считают, что подорожание не проявится мгновенно. Как отмечает коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов, эффект может стать заметен примерно через три месяца после введения новой ставки. В итоге импортный алкоголь, вероятно, начнет дорожать постепенно — по мере того как у продавцов будут заканчиваться старые запасы. Более заметным этот рост цен участники рынка ждут уже во втором полугодии.

Ранее сообщалось, что пиво в России подорожало на 15% за год, а водка прибавила в цене 16%.

Марина Фещенко
