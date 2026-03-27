Около 13 брендов товаров широкого потребления могут покинуть рынок в этом году

Около 13 брендов могут покинуть российский рынок уже в этом году. Это следует из данных консалтинговой компании CMWP.

«Часть <...> уже полностью закрыла торговые точки», — рассказали там.

Речь идёт о марках товаров широкого потребления — никаких автомобилей, медикаментов и общественного питания. Среди брендов, находящихся в процессе закрытия, — российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO и немецкая Bugatti. Среди детских товаров — отечественный Orby, а Pelican переходит в онлайн.

Как пишет ТАСС, число магазинов сокращают российские бренды Desport, Motherbear, «Домотехника», Cats & Dogs. Тем временем отечественные фэшн-марки Cosareve и Pink Punk временно приостановили деятельность, а M’Studio и Face code уже закрыли магазины.

Ранее люксовый бренд Cartier зарегистрировал в России товарный знак на русском языке. Это даёт право выпускать и продавать очки, ювелирные изделия, канцелярские товары, сумки, аксессуары и пепельницы под названием «Картье».