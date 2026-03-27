Иранский бизнес рвётся в Россию, кратно наращивая число компаний

С 2022 года количество компаний с иранским участием или зарегистрированных в Иране выросло в России в 4,5 раза. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на расчёты Rusprofile и данные Федеральной налоговой службы.

По последним данным, в нашей стране зарегистрировано 449 таких организаций. Для сравнения: в конце 2021 года их насчитывалось всего 99. С конца того же года граждане и компании Ирана вошли в состав более ста действующих российских бизнесов.

Больше всего ирано-российских компаний заняты в сфере лесоматериалов. Далее следуют торговля зерном, затем — фруктами и овощами, а также кофе, какао, чаем и пряностями. Замыкает пятёрку аренда и управление имуществом.

Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский отметил, что специализация иранского бизнеса в России в целом соответствует ключевым направлениям взаимной торговли двух стран.

