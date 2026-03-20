Сильнейший яд: Назван самый опасный для здоровья вид алкоголя

Самым опасным для здоровья видом алкоголя является нелегальный — контрафактные напитки несут куда более серьёзные риски, чем любая легальная продукция, предупредил нарколог, заведующий отделением клиники Андрей Тюрин. По его словам, каждую неделю в реанимацию поступают пациенты с тяжёлыми отравлениями после употребления суррогатов.

«Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь», — подчеркнул врач в беседе с «Лентой.ру».

Главная опасность такого алкоголя кроется в его составе: вместо этилового спирта там нередко содержатся метанол либо кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Метиловый спирт — это сильнейший яд, который поражает почки и зрительный нерв. Всего 50–100 граммов такой жидкости достаточно, чтобы привести к необратимой слепоте или летальному исходу, заключил эксперт.

