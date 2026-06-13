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13 июня, 06:35

Видишь калории? А они есть! Диетолог раскрыла неочевидную опасность «лёгкого» майонеза

Диетолог Лебедева: «Лёгкий» майонез далеко не всегда полезнее обычного

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Так называемый «лёгкий» майонез действительно может содержать меньше калорий, но автоматически полезным он не тановится. Снижение жирности часто компенсируется добавками, а надпись light нередко работает прежде всего как маркетинговый инструмент, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По её словам, жир в майонезе отвечает не только за калории, но и за текстуру, вкус и насыщение, и когда его резко убирают, продукт становится водянистым и нестабильным, поэтому производители добавляют модифицированный крахмал, загустители, ароматизаторы и сахар, делая «лёгкий» майонез более ультрапереработанным.

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К тому же срабатывает психологический эффект: люди воспринимают light-продукты как «почти диетические» и начинают есть их в больших количествах. В итоге калорийность рациона не уменьшается, а иногда даже растёт, предупредила эксперт.

«Проблема начинается, когда майонез становится ежедневной основой рациона, особенно в сочетании с фастфудом, полуфабрикатами и избытком соли», — заключила собеседница «Газеты.ru».

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Кстати, майонезные салаты часто провоцируют отравления летом. Если блюда постояли при комнатной температуре, то в них довольно быстро начнут развиваться микроорганизмы — холодильник уже не спасёт.

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Борис Эльфанд
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