«Температура постоянно скачет»: Какие продукты опасно хранить в дверце холодильника
Диетолог Соломатина: В дверце холодильника не стоит хранить молоко, яйца и мясо
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Хранить продукты в дверце холодильника удобно, но не всегда безопасно — из-за постоянных перепадов температуры они портятся быстрее. Какие продукты стоит немедленно переложить, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
По словам врача, в первую очередь страдают молоко и яйца. Из-за частого открывания двери температура в этой зоне нестабильна, поэтому их лучше держать на полке.
«Яйца могут портиться неравномерно: например, из всей коробки испортятся одно–два, а с остальными всё будет в порядке. Это также зависит от того, когда были снесены яйца», — рассказала эксперт.
Ещё одна дилемма — чистота. Грязная скорлупа повышает риск сальмонеллы, но мытьё перед хранением сокращает срок годности. При термической обработке бактерии погибают, но риск остаётся.
Соломатина также предупредила, что на дверце не стоит хранить:
- Мясо и фарш;
- Колбасу;
- Мягкие сыры;
- Йогурты, творожки и другие кисломолочные продукты;
- Готовые салаты (например, оливье) — после нарезки и заправки они портятся особенно быстро.
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