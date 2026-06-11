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11 июня, 07:36

«Температура постоянно скачет»: Какие продукты опасно хранить в дверце холодильника

Диетолог Соломатина: В дверце холодильника не стоит хранить молоко, яйца и мясо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fast-stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fast-stock

Хранить продукты в дверце холодильника удобно, но не всегда безопасно — из-за постоянных перепадов температуры они портятся быстрее. Какие продукты стоит немедленно переложить, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, в первую очередь страдают молоко и яйца. Из-за частого открывания двери температура в этой зоне нестабильна, поэтому их лучше держать на полке.

«Яйца могут портиться неравномерно: например, из всей коробки испортятся одно–два, а с остальными всё будет в порядке. Это также зависит от того, когда были снесены яйца», — рассказала эксперт.

Ещё одна дилемма — чистота. Грязная скорлупа повышает риск сальмонеллы, но мытьё перед хранением сокращает срок годности. При термической обработке бактерии погибают, но риск остаётся.

Соломатина также предупредила, что на дверце не стоит хранить:

  • Мясо и фарш;
  • Колбасу;
  • Мягкие сыры;
  • Йогурты, творожки и другие кисломолочные продукты;
  • Готовые салаты (например, оливье) — после нарезки и заправки они портятся особенно быстро.
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Ранее Life.ru рассказывал, какие продукты нельзя есть перед чисткой зубов. По словам врачей, от стакана лимонада ваша эмаль размягчится на 20-30 минут, из-за чего её можно ненароком стереть зубной щёткой.

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Владимир Озеров
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