«Температура постоянно скачет»: Какие продукты опасно хранить в дверце холодильника

Хранить продукты в дверце холодильника удобно, но не всегда безопасно — из-за постоянных перепадов температуры они портятся быстрее. Какие продукты стоит немедленно переложить, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, в первую очередь страдают молоко и яйца. Из-за частого открывания двери температура в этой зоне нестабильна, поэтому их лучше держать на полке.

«Яйца могут портиться неравномерно: например, из всей коробки испортятся одно–два, а с остальными всё будет в порядке. Это также зависит от того, когда были снесены яйца», — рассказала эксперт.

Ещё одна дилемма — чистота. Грязная скорлупа повышает риск сальмонеллы, но мытьё перед хранением сокращает срок годности. При термической обработке бактерии погибают, но риск остаётся.

Соломатина также предупредила, что на дверце не стоит хранить: Мясо и фарш;

Колбасу;

Мягкие сыры;

Йогурты, творожки и другие кисломолочные продукты;

Готовые салаты (например, оливье) — после нарезки и заправки они портятся особенно быстро.

Ранее Life.ru рассказывал, какие продукты нельзя есть перед чисткой зубов. По словам врачей, от стакана лимонада ваша эмаль размягчится на 20-30 минут, из-за чего её можно ненароком стереть зубной щёткой.