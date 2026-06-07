Россиянам назвали продукты, после которых нельзя чистить зубы 30 минут
Эксперт Шеньхань: Свежевыжатый сок разрушает эмаль быстрее газировки
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Главный враг зубной эмали — это кислота, которая вымывает кальций и фосфор, делая её пористой и хрупкой, предупредил эксперт по продуктам по уходу за собой Ли Шэньхань. По его словам, критический порог — pH ниже 5,5. Свежевыжатый апельсиновый сок имеет около 3,5, у газировки — 2,5–3,5, а спортивные напитки по кислотности даже превосходят колу.
«Многие думают, что зубы страдают только от сладкого. На самом деле сахар не вредит зубам напрямую — он лишь создаёт питательную среду для бактерий. Куда агрессивнее действуют прямые кислоты», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Он отметил, что после стакана лимонада эмаль размягчается на 20–30 минут, и если в этот момент взять зубную щётку, можно её просто стереть, предупредил он. Существуют и неожиданно опасные продукты: сухофрукты обволакивают зубы липкой сахарной плёнкой, крекеры и чипсы превращаются в крахмалистую пасту, забиваясь между зубами, а белое вино опаснее красного (pH 3,0–3,3 против 3,3–3,6).
Гранатовый сок или ягодный смузи — серьёзный риск для эмали, особенно если пить их маленькими глотками. Резкие перепады температуры (горячий кофе и холодная вода) вызывают микротрещины, которые со временем расширяются и открывают путь бактериям, а твёрдые орехи и леденцы наносят точечный урон, резюмировал специалист.
Ранее врач назвал три обязательных анализа, которые нужно сдать перед лечением зубов. Кроме того, россиянам объяснили, чем опасны ополаскиватели для рта.
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