ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 10:15

Россиянам назвали продукты, после которых нельзя чистить зубы 30 минут

Эксперт Шеньхань: Свежевыжатый сок разрушает эмаль быстрее газировки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sebra

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sebra

Главный враг зубной эмали — это кислота, которая вымывает кальций и фосфор, делая её пористой и хрупкой, предупредил эксперт по продуктам по уходу за собой Ли Шэньхань. По его словам, критический порог — pH ниже 5,5. Свежевыжатый апельсиновый сок имеет около 3,5, у газировки — 2,5–3,5, а спортивные напитки по кислотности даже превосходят колу.

«Многие думают, что зубы страдают только от сладкого. На самом деле сахар не вредит зубам напрямую — он лишь создаёт питательную среду для бактерий. Куда агрессивнее действуют прямые кислоты», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Хирург рассказал, чем грозит «безобидная» привычка открывать бутылки зубами
Хирург рассказал, чем грозит «безобидная» привычка открывать бутылки зубами

Он отметил, что после стакана лимонада эмаль размягчается на 20–30 минут, и если в этот момент взять зубную щётку, можно её просто стереть, предупредил он. Существуют и неожиданно опасные продукты: сухофрукты обволакивают зубы липкой сахарной плёнкой, крекеры и чипсы превращаются в крахмалистую пасту, забиваясь между зубами, а белое вино опаснее красного (pH 3,0–3,3 против 3,3–3,6).

Гранатовый сок или ягодный смузи — серьёзный риск для эмали, особенно если пить их маленькими глотками. Резкие перепады температуры (горячий кофе и холодная вода) вызывают микротрещины, которые со временем расширяются и открывают путь бактериям, а твёрдые орехи и леденцы наносят точечный урон, резюмировал специалист.

Заболевания ЖКТ, неприятный запах и рыхлые дёсны: Опасная цепочка, которую запускает лень при чистке зубов
Заболевания ЖКТ, неприятный запах и рыхлые дёсны: Опасная цепочка, которую запускает лень при чистке зубов

Ранее врач назвал три обязательных анализа, которые нужно сдать перед лечением зубов. Кроме того, россиянам объяснили, чем опасны ополаскиватели для рта.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar