Хирург рассказал, чем грозит «безобидная» привычка открывать бутылки зубами

Открывать лимонады, пиво и другие бутылки зубами ни в коем случае нельзя. Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова Сеченовского университета Леонид Бороздкин объяснил в беседе с Life.ru, к каким последствиям приводит такая привычка.

Во-первых, возможна травма мягких тканей: дёсен, губ, языка. Чем это грозит? От травмы до воспалительного осложнения. Поскольку полость рта — одна из самых грязных полостей в организме, высок риск занесения инфекции, которая может в дальнейшем привести к неприятным последствиям — вплоть до лечения в стационаре и риска серьёзных септических и бактериальных осложнений. Леонид Бороздкин Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова Сеченовского университета

Вторая опасность — травма самого зуба. Более быстрое последствие — перелом коронковой части зуба. В зависимости от глубины повреждения коронки и травмы тканей иногда это приводит к необходимости удаления зуба и последующей замены его имплантатом или протезом.

«Если скол не слишком глубокий и достаточно поверхностный, то зачастую можно обойтись восстановлением коронкой или композитным материалом. Но это достаточно дорогостоящее лечение, которое в основном не входит в систему ОМС. Поэтому пациент теряет время на лечение и тратит весьма значительную финансовую сумму», — объясняет эксперт.

Даже если пациент не сколол коронку зуба, не поцарапал эмаль, не травмировал мягкие ткани, а просто открыл бутылку зубами, то при этом он мог нарушить состояние дентина и защитной плёнки, покрывающей ткань зуба. Это приводит к ухудшению защитной функции зуба, обострению кариеса, воспалительным заболеваниям и ранней потере зуба.

Ранее стоматологи настоятельно не рекомендовали чистить зубы сразу после употребления сладких напитков или мороженого, так как под действием кислоты эмаль временно размягчается и её легко повредить щёткой; лучше подождать 30–60 минут, а в это время прополоскать рот водой или пожевать жвачку без сахара для нейтрализации кислоты.