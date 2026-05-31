Заболевания ЖКТ, неприятный запах и рыхлые дёсна: Опасная цепочка, которую запускает лень при чистке зубов

Неправильный уход за полостью рта приводит к активному размножению патогенных бактерий и образованию зубного налёта, который со временем превращается в зубной камень. Именно он становится одной из основных причин воспалительных заболеваний дёсен — гингивита и пародонтита. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина.

«При нерегулярной или недостаточной гигиене полости рта бактерии начинают активно вырабатывать кислоты, которые постепенно разрушают зубную эмаль. Это создаёт благоприятные условия для развития кариеса и других стоматологических проблем», — предупреждает эксперт.

Кроме того, большое количество зубного налёта заметно ухудшает внешний вид зубов: эмаль темнеет, приобретает желтовато-коричневый оттенок, дёсны становятся более рыхлыми и начинают кровоточить. Нередко появляется и неприятный запах изо рта.

Проблемы с гигиеной полости рта могут отражаться не только на состоянии зубов и дёсен. По словам специалиста, хронический очаг патогенной микрофлоры способен повышать риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также ЛОР-органов.

Чистить зубы необходимо минимум дважды в день — утром и вечером. При этом сама процедура должна занимать не менее двух-трёх минут. Во время чистки важно уделять внимание не только зубам, но и языку, а также внутренней поверхности щёк, поскольку именно там также скапливаются бактерии. Ирина Серегина Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология»

В течение дня, по возможности, собеседница Life.ru рекомендует очищать зубы после еды или хотя бы полоскать рот водой либо специальным ополаскивателем, чтобы удалить остатки пищи. Не стоит забывать и о дополнительных средствах гигиены — зубной нити, межзубных ёршиках и ирригаторе.

Отдельное внимание стоит уделять рациону питания. Желательно сократить количество сладостей, продуктов с высоким содержанием углеводов, а также красящих и газированных напитков. Даже при хорошем домашнем уходе полностью удалить все зубные отложения самостоятельно невозможно. Поэтому профессиональную чистку рекомендуется проходить примерно раз в полгода.

