«Само выпадет» не сработает: Стоматолог рассказала, когда молочный зуб может испортить прикус у ребёнка

Молочные зубы нельзя считать пустяком, который не требует лечения из-за будущей смены. Заведующая детским отделением, врач-стоматолог клиники InWhite Medical Юлия Сысоева рассказала Life.ru, что раннее удаление молочных зубов может нарушить прикус и развитие челюсти у ребёнка.

«Это же молочный — всё равно выпадет». Так часто думают родители, откладывая лечение детских зубов. Но именно это заблуждение приводит к проблемам, которые потом приходится решать годами», — предупреждает эксперт.

По словам специалиста, молочные зубы — это не «временная версия», а полноценная часть развития ребёнка. Они помогают правильно жевать, участвуют в развитии речи, формируют пространство для будущих зубов. Проще говоря, молочные зубы — это «архитектура», по которой строится постоянный прикус. И если выпадет одно звено, вся система может дать сбой.

Раннее удаление — это всегда риск. Соседние зубы начинают сдвигаться, и постоянному просто «некуда выйти». Формируется скученность, нарушается прикус, ребёнок начинает жевать на одной стороне. В долгосрочной перспективе это может повлиять даже на осанку и развитие челюсти. Юлия Сысоева Заведующая детским отделением, врач-стоматолог клиники InWhite Medical

Если не лечить молочный зуб, ставится под удар формирование и развитие зачатка постоянного зуба. Минимальное негативное последствие — новый зуб прорежется с гипоплазией, то есть со слабой эмалью. А в худшем случае воспаление может привести к гибели зачатка или распространиться в костную ткань — с отёком, высокой температурой и необходимостью лечения в стационаре.

Сысоева уточнила, что иногда удаление действительно остаётся единственным правильным решением. Так бывает, если зуб разрушился ниже уровня десны, разрушение перешло с коронки на корень, воспаление угрожает зачатку постоянного зуба или зуб уже подвижен из-за естественной смены. Но решение врач должен принимать только после диагностики, а не «на глаз». Задача специалиста — сохранить зуб, если это возможно.

Если удаления избежать нельзя, стоматолог должен сохранить место для постоянного зуба. Для этого врачи используют специальные держатели пространства. Они незаметны, не мешают ребёнку и не дают соседним зубам сдвинуться. Также ребёнку нужны регулярные осмотры и контроль роста челюсти. Чтобы не доводить до удаления, собеседница Life.ru советует показывать ребёнка стоматологу раз в 3–6 месяцев, делать прицельные диагностические снимки, вовремя лечить даже небольшие проблемы, следить за домашней гигиеной с первого зуба и питанием.

«Главное, что важно понять родителям: молочные зубы — это фундамент будущей улыбки. И чем бережнее мы к нему относимся, тем меньше сложных и дорогостоящих вмешательств потребуется в будущем», — заключила эксперт.

