Дёшево, но с риском для улыбки: Стоматолог перечислила самые вредные народные методы отбеливания зубов

Стремление сделать зубы белее нередко заставляет людей экспериментировать с домашними методами отбеливания, однако многие из популярных «народных» способов могут серьёзно навредить эмали и слизистой полости рта. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Элина Хило.

Одним из самых распространённых и недооцененных по рискам методов остаются отбеливающие зубные пасты. Сами по себе такие пасты проходят клинические проверки и считаются безопасными, но важно понимать, что они не предназначены для постоянного использования. Обычно их рекомендуют применять ограниченным курсом — не дольше одной-двух недель. При длительном использовании подобных средств возрастает риск повреждения твёрдых тканей зуба. Если человек месяцами регулярно чистит зубы агрессивными отбеливающими пастами, эмаль постепенно начинает истончаться. В некоторых случаях изменения могут оказаться уже необратимыми. Элина Хило Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология»

Ещё один популярный домашний способ — отбеливание с помощью лимонного сока, лимонной кислоты, соды или соли. Многие считают, что кислота помогает быстро осветлить эмаль, но на практике такие эксперименты заканчиваются повышенной чувствительностью и повреждением эмали. Особенно опасно сочетание кислоты и абразивных компонентов. После подобных процедур зубы могут реагировать болью на холодное, горячее и сладкое, а восстановить чувствительность бывает крайне сложно.

«Предостерегаю от самостоятельного использования перекиси водорода — это один из самых травматичных методов. Люди часто неправильно рассчитывают концентрацию вещества и время воздействия, что может приводить к ожогам слизистой и выраженной чувствительности зубов. Отдельно выделю использование активированного угля, которое активно продвигается в интернете как «натуральный» способ отбеливания. На самом деле это достаточно агрессивный абразив. Активированный уголь способен травмировать не только слизистую оболочку, но и саму эмаль, делая зубы более уязвимыми», — объясняет эксперт.

Среди возможных последствий подобных домашних процедур врач также назвала истончение эмали, кровоточивость дёсен, раздражение слизистых оболочек и аллергические реакции в области рта. Желание быстро добиться белоснежной улыбки без консультации врача нередко приводит к обратному эффекту — ухудшению состояния зубов и необходимости длительного лечения.

Если человек хочет безопасно осветлить зубы, лучше не экспериментировать с народными рецептами, а обратиться к стоматологу. Врач подберёт подходящий и щадящий метод отбеливания с учётом состояния эмали и здоровья полости рта.

Ранее стоматолог-хирург Кирилл Поляков объяснил, что цвет эмали и запах изо рта могут сигнализировать о серьёзных проблемах, даже при регулярном уходе. Поверхностное потемнение от кофе или курения безобидно и убирается чисткой, а вот резкое потемнение одного зуба часто говорит о воспалении нерва или травме. Плотный жёлтый или коричневый налёт — скопление бактерий, ведущее к воспалению дёсен и неприятному запаху. Он тоже бывает разным. Утренний считается вариантом нормы, а вот сохраняющийся в течение дня часто связан с зубным камнем или налётом на языке. Гнилостный аромат указывает на разрушенные зубы либо глубокие поддесневые карманы. Кислый душок или запах ацетона иногда сигнализирует о проблемах уже вне полости рта.