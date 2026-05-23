Зубы темнеют, а запах не уходит: стоматолог рассказал, что скрывает ваш рот

Регулярный уход ещё не гарантирует здоровье полости рта. Цвет эмали и запах — это подсказки организма, которые не стоит игнорировать, объяснил кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург Кирилл Поляков в разговоре с «Газетой.ru».

По словам врача, к безобидным факторам относится поверхностное окрашивание. Кофе, чай, красное вино и курение придают зубам желтоватый или серый оттенок. Этот эстетический дефект легко устраняется профессиональной чисткой.

Однако неравномерное потемнение должно насторожить. Если один зуб резко изменил цвет на фоне остальных, внутри него, вероятно, развивается воспаление нерва или дает о себе знать последствие травмы. В подобных ситуациях обычное отбеливание бессильно.

Врач обратил внимание и на плотный жёлтый или коричневый налет. «Это скопление бактерий, которое может привести к воспалению дёсен и неприятному запаху», — подчеркнул эксперт.

Неприятный запах тоже бывает разным. Утренний считается вариантом нормы, а вот сохраняющийся в течение дня часто связан с зубным камнем или налётом на языке. Гнилостный аромат указывает на разрушенные зубы либо глубокие поддесневые карманы. Кислый душок или запах ацетона иногда сигнализирует о проблемах уже вне полости рта.

Поляков отметил, что люди часто не замечают эти изменения, потому что организм адаптируется. В итоге тревожный признак становится очевидным лишь для окружающих. Чтобы не запустить ситуацию, важно быстро реагировать на неестественный оттенок эмали и появившийся галитоз.

Усугубляют положение и бытовые привычки. Редкое питьё воды, частые перекусы, а также пристрастие к сладкому создают идеальную среду для размножения бактерий. Кроме того, дискомфорт заметно усиливает обычная сухость во рту.

Специалист предостерёг от попыток замаскировать симптом жвачкой или ополаскивателем. Это даёт лишь краткосрочный эффект. Без удаления источника патологии дискомфорт будет возвращаться, а последующее лечение окажется сложнее.