Источник — полость рта: Стоматолог назвала неочевидную причину мигрени, которую ищут годами

Головная боль далеко не всегда возникает из-за неврологических нарушений или проблем с сосудами. Иногда источник боли находится в полости рта и напрямую связан с состоянием зубов, прикуса или височно-нижнечелюстного сустава. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

В стоматологии нередко встречаются пациенты, которые годами обследуются у разных врачей из-за хронических головных болей, однако причина проблемы обнаруживается именно при диагностике зубочелюстной системы. Одна из наиболее частых причин подобных симптомов — нарушение правильного распределения нагрузки при смыкании зубов. Это может происходить при неправильном прикусе, скученности зубов, их смещении или отсутствии отдельных зубов. Елена Мартынова Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук

По словам эксперта, когда зубной ряд функционирует неправильно, возникает хроническое перенапряжение жевательных мышц и меняется положение нижней челюсти. На этом фоне может появляться не только дискомфорт в области челюсти, но и выраженная головная боль.

Подобные изменения способны затрагивать работу тройничного нерва — одного из крупнейших нервов черепно-лицевой области, отвечающего за чувствительность лица и иннервацию зубов. Его раздражение нередко сопровождается болями, напоминающими мигрень.

«Проблемы с прикусом часто остаются незамеченными годами. При этом косвенными признаками могут быть стираемость эмали, трещины и сколы на зубах, повышенная чувствительность, а также характерные дефекты эмали возле десны», — отмечает специалист.

Кроме того, причиной регулярных болей может быть дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Пациенты нередко жалуются на щелчки при открывании рта, напряжение в челюсти или скрежетание зубами во сне, но не связывают это с головной болью. На практике такие симптомы очень часто оказываются взаимосвязаны. Особенно характерны боли, возникающие после сна или усиливающиеся во время жевания.

Ещё одной распространённой проблемой является неправильное прорезывание зубов мудрости. Поскольку восьмые зубы появляются уже после формирования челюсти, им нередко не хватает места. Если зуб мудрости растёт неправильно, он начинает давить на соседние зубы и окружающие ткани. Это может вызывать воспаление, смещение зубного ряда и хронический болевой синдром, который иногда ощущается как головная боль.

Влиять на общее самочувствие могут и хронические воспалительные процессы в полости рта. Кариес, пульпит и периодонтит поддерживают постоянный очаг инфекции, а при распространении воспаления могут провоцировать заболевания ЛОР-органов — например, гайморит или хронический тонзиллит. Хронический пародонтит — воспалительное заболевание тканей, окружающих зуб. Хронический инфекционный процесс влияет на весь организм и может сопровождаться постоянным ощущением тяжести, слабости и головной болью.

