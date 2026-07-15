18 июля 2026 — обретение мощей Сергия Радонежского: как почтить память и что нельзя делать Оглавление Что случилось 18 июля 1422 года Чем 18 июля отличается от 8 октября Есть ли пост 18 июля Как отмечают этот день Как молятся Сергию Радонежскому Часто задаваемые вопросы Какого числа день памяти Сергия Радонежского? Чем отличаются 18 июля и 8 октября? Где находятся мощи Сергия Радонежского? Есть ли пост 18 июля? Что произошло 18 июля 1422 года? Кто был при обретении мощей Сергия Радонежского? Можно ли работать 18 июля? Можно ли венчаться 18 июля? Когда ещё почитают Сергия Радонежского? Сколько паломников приезжает в лавру 18 июля? Заключение 18 июля 2026 — день обретения мощей Сергия Радонежского. Что произошло в 1422 году, чем дата отличается от 8 октября и как отмечают праздник. 14 июля, 22:15 Обретение мощей Сергия Радонежского 18 июля 2026: как почтить память святого. Обложка © ТАСС/ Софья Сандурская, Wikipedia / Дионисий

18 июля 2026 года Русская православная церковь отмечает обретение нетленных останков преподобного Сергия Радонежского. Рассказываем, как это произошло, почему эту дату часто путают с 8 октября и что принято делать в этот день.

Что случилось 18 июля 1422 года

Сергий Радонежский умер в 1392 году, 25 сентября по юлианскому календарю (старому стилю). Похоронили его в деревянной Троицкой церкви — той самой, что он сам построил и в которой служил много лет. Шли годы. Деревянный храм обветшал, стал тесен для братии. Игумен Никон, любимый ученик и преемник Сергия, задумал построить на этом месте новый — каменный.

Мощи Сергия Радонежского: где находятся. Фото © Wikipedia

Но перед этим в 1408 году обитель разорил и сжёг хан Едигей. Монахи во главе с Никоном укрылись в лесах, унеся с собой иконы, книги и святыни. И было Сергию в ночном видении откровение: пострадаете, но искушение будет недолгим, восстанет обитель из пепла.

И восстала. Строительство началось в 1422 году. Перед тем как начали строить новый каменный Троицкий собор на месте старой деревянной церкви, преподобный явился во сне одному благочестивому мирянину. И наказал передать игумену Никону и всей братии: «Доколе будете держать меня во гробе, землёй засыпанного, водой, что тело моё теснит?»

Когда рыли ров под фундамент, наткнулись на гробницу святого. Вскрыли — и увидели невероятное: тело Сергия не истлело. Одежды сохранились. При этом вокруг гроба стояла вода, которая обычно ускоряет разложение. Присутствовали при этом игумен Никон и звенигородский князь Юрий Дмитриевич — сын Дмитрия Донского, которого сам Сергий когда-то крестил.

Мощи временно поместили в деревянную церковь, которую перенесли восточнее. А когда в 1426 году каменный Троицкий собор достроили, перенесли туда. С тех пор они покоятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Уже почти 600 лет.

Чем 18 июля отличается от 8 октября

Всё дело в том, какие события отмечают в эти дни. У Сергия Радонежского два дня памяти, и многие их смешивают.

18 июля (5 июля по юлианскому календарю) — день обретения мощей преподобного Сергия.

— день обретения мощей преподобного Сергия. 8 октября (25 сентября по юлианскому календарю) — день его преставления, то есть кончины.

Обе даты — церковные праздники. Обе — фиксированные, не плавают по календарю. Но смысл разный: 8 октября — кончина, 18 июля — обретение мощей. Если ищете «день памяти Сергия Радонежского» — уточняйте, о какой именно дате речь.

Кроме того, Сергия почитают ещё в Соборе Ростово-Ярославских святых (5 июня), в Соборе Радонежских святых (19 июля) и в Соборе Московских святых (воскресенье перед 11 сентября).

Есть ли пост 18 июля

В 2026 году поста в этот день нет. По церковному календарю он не установлен. Но на всякий случай проверьте актуальный календарь на момент публикации — постные дни иногда меняются.

Как отмечают этот день

Паломники в Троице-Сергиевой лавре. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

В Троице-Сергиевой лавре в этот день — самое многолюдное богослужение в году. Тысячи паломников приезжают в Сергиев Посад поклониться святому. Во всех храмах лавры совершают торжественные службы и молебен у мощей.

В народной традиции (по светским источникам): помогают нуждающимся, прибираются в доме, стараются не ссориться и не сквернословить. В этот день также почитают Афанасия Афонского, а в народном календаре 18 июля называют Месяцевым праздником — обряды связаны с луной: пекли печенье и рогалики в форме полумесяца

Как молятся Сергию Радонежскому

Сергий — покровитель России, воинов и учащихся. Перед Куликовской битвой он благословил Дмитрия Донского и отправил с ним двух иноков — Пересвета и Ослябю. Студенты просят его о помощи в учёбе — по преданию, в детстве Варфоломей (мирское имя Сергия) не мог освоить грамоту, но после встречи со старцем всё изменилось.

Молятся ему и об исцелении — у его мощей зафиксировано множество случаев выздоровления. Тексты молитв есть в отдельном материале «Молитвы Сергию Радонежскому».

Часто задаваемые вопросы

Какого числа день памяти Сергия Радонежского?

Два дня: 18 июля (обретение мощей) и 8 октября (преставление).

Чем отличаются 18 июля и 8 октября?

18 июля — обретение мощей в 1422 году. 8 октября — день смерти в 1392 году.

Где находятся мощи Сергия Радонежского?

В Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.

Есть ли пост 18 июля?

В 2026 году поста нет. Уточняйте по актуальному календарю.

Что произошло 18 июля 1422 года?

18 июля 1422 года при строительстве нового каменного храма нашли нетленные мощи Сергия Радонежского.

Кто был при обретении мощей Сергия Радонежского?

Игумен Никон (ученик Сергия) и князь Юрий Дмитриевич Звенигородский.

Можно ли работать 18 июля?

Церковных запретов нет. Но верующие стараются найти время для молитвы.

Можно ли венчаться 18 июля?

В великие праздники венчания не совершают. Уточняйте в храме.

Когда ещё почитают Сергия Радонежского?

Когда день памяти Сергия Радонежского в 2026. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Сергия Радонежского чтят также 5 июня (Собор Ростово-Ярославских святых), 19 июля (Собор Радонежских святых) и в Соборе Московских святых.

Сколько паломников приезжает в лавру 18 июля?

В лавру 18 июля прибывают тысячи. Палаточный городок раскидывается на Благовещенском поле, вмещая до 20 тысяч человек.

Заключение

18 июля 2026 года — день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Один из двух дней памяти великого русского святого. В этот день — молитва у мощей, храм, добрые дела. Поста нет. Мощи Сергия покоятся в Троице-Сергиевой лавре почти 600 лет — и туда ежегодно приезжают тысячи паломников.

Авторы Андрей Соколов